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Öykü Arin için gönüllü öğretmenler aranıyor

DHA

ANTALYA'da babasından yapılan yarı uyumlu iliğin tutmasından sonra yavaş yavaş normal hayatına dönen Öykü Arin Yazıcı'nın (4) durumunun iyiye gittiğini belirten anne Eylem Şen Yazıcı, "Antalya´da ikamet eden ve her hafta 1 saatini Öykü Arin´e ayırıp ona İngilizce ya da başka dil öğretmek isteyen, etkinlik yapmak, kitap okumak, resim yapmak, bunların dışında başka bir şey yapmak isteyen hijyen koşulları konusunda bizim kadar hassas arkadaşlar arıyoruz" dedi.

ANTALYA'da babasından yapılan yarı uyumlu iliğin tutmasından sonra yavaş yavaş normal hayatına dönen Öykü Arin Yazıcı'nın (4) durumunun iyiye gittiğini belirten anne Eylem Şen Yazıcı, "Antalya´da ikamet eden ve her hafta 1 saatini Öykü Arin´e ayırıp ona İngilizce ya da başka dil öğretmek isteyen, etkinlik yapmak, kitap okumak, resim yapmak, bunların dışında başka bir şey yapmak isteyen hijyen koşulları konusunda bizim kadar hassas arkadaşlar arıyoruz" dedi.
İzmir'de geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya´ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. 11 Nisan´da Medical Park Antalya Hastanesi´nde tedaviye alınan Öykü Arin´e annesinden yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran´da babası Çağdaş Yazıcı'dan nakledilen yarı uyumlu ilik, yüzde 98,5 oranında tuttu. Hastaneye yakın bölgedeki evine taburcu olan Öykü Arin´in saçı da çıkmaya başladı.
YÜZ YÜZE TEMAS EDEBİLECEĞİ KİŞİLERE İHTİYACI VAR
Normal hayata yavaş yavaş uyum sağlayan Öykü Arin'in durumu hakkında bilgi veren Eylem Şen Yazıcı, tedavinin evden devam ettiğini, önümüzdeki 8 ay daha bu şekilde gideceğini anlattı. Evde sadece anne ve babasıyla teması olduğunu belirten Yazıcı, Öykü Arin´in yaşıtlarıyla temasının kesinlikle yasak olduğunu söyledi. Evde kitap okuyarak, oyun oynayarak, İngilizce ve matematik gibi etkinliklerle güzel vakit geçirdiklerini belirten Yazıcı, "Öykü Arin´e internetten katılabileceği online drama, koro gibi olasılık arayışı içindeyiz. Sadece online değil, yüz yüze temas edebileceği bizden farklı kişilere de ihtiyaç duyuyoruz. Antalya´da ikamet eden ve her hafta 1 saatini Öykü Arin´e ayırıp İngilizce ya da başka bir dil öğretebilecek, kitap okumak, resim yapmak, etkinlik yapmak ya da bunların dışında bir şey yapmak isteyen, hijyen koşulları konusunda bizim kadar hassas arkadaşlar arıyoruz" dedi.
ŞEHNAZ ÖĞRETMEN, PİYANO DERSİ VERİYOR
Geçtiğimiz günlerde Şehnaz Sadık, Öykü Arin´e gönüllü piyano öğretmenliği yapmak istediğini anne Yazıcı´ya söyledi. Öykü Arin´e iyi geleceğini, onun oyalanabileceğini düşünen anne Yazıcı, Öykü Arin´in üçüncü dersten sonra şarkı çalmaya başladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

ANTALYA

18 Ekim 2019 Cuma

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