Har yıl 1200 vatandaş sağlık taramasından geçiriliyor

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 2015 yılında başlatılan ve her yıl yaklaşık 1200 vatandaşa hizmet verilen kırsal mahallelerde sağlık taraması, hasta, engelli ve yaşlı ziyaretleri hizmeti, bu yıl Alanya’nın en uzak Mahallesi olan Karapınar’da başladı.

Alanya’nın Karapınar Mahallesi’nde doktor, sağlık teknikeri, hemşire, ambulans, kuaför ve sosyal inceleme görevlisinin yer aldığı ekip, hastaları evlerinde tek tek ziyaret ederek sağlık kontrollerini yaptı. Sağlık taramasına, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bilal Nurgül ve Karapınar Mahalle Muhtarı Fatih Yılmaz eşlik etti. Ekipler, Karapınar Mahallesi’ndeki sağlık taramasına 83 yaşındaki Nazmiye Aldemir ile başladı. Daha sonra mahallede bulunan yaşlı ve sağlık şikayeti olan vatandaşları tek tek ziyaret eden ekip, 87 yaşındaki Mustafa Yılmaz’ın evine geldiğinde bir sürprizle karşılaştı. Şair olan Mustafa dede, ekipleri Başkan Yücel için yazdığı şiirle karşıladı. Sağlık taramasının ardından evden ayrılan ekip, akşama kadar mahalledeki evleri tek tek ziyaret ederek hastaları genel muayeneden geçirdiler.



"Yılda bin 200 vatandaşımıza hizmet veriyoruz"

Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, “Alanya Belediyesi’nin ‘Sosyal Belediyecilik’ misyonu gereği evde hasta bakım, kuaför, temizlik, sağlık taraması gibi sayısız hizmet gerçekleştiriyoruz. Bu yıl da sağlık taramamıza Alanya’mızın en uzak mahallesi olan Karapınar Mahallesi’nden başladık. Yılda yaklaşık 10001200 hastaya bu hizmeti veriyoruz. Bu bağlamda bütün mahallelerimizi yılda en az 1 defa ziyaret ediyoruz. Ayrıca yaşlılarımızın, engellilerimizin evlerini ziyaret ederek onların taleplerini de dinliyoruz. Biz her zaman vatandaşlarımızla beraberiz" ifadelerinde bulundu.

Ekiplere eşlik eden Karapınar Mahalle Muhtarı Fatih Yılmaz ise, “Bugün sağlık ekibi arkadaşlar Mahallemizi ziyaret etti. Yaşlı vatandaşlarımızı ziyaret ederek sağlık taraması gerçekleştirdiler. Bu hizmeti gerçekleştiren, özellikle her zaman yanımızda olan, adeta bir acil servis gibi gece gündüz ulaşabildiğimiz Adem Başkanımıza ve bütün ekibine çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

