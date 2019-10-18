Kardeşini trafik kazasında kaybeden ağabeyin 300 TL sitemi Kardeşinin ölümüne sebep olan sürücüyle sokakta karşılaşan ağabey ile sürücü arasında hakaret davası Mahkeme, sürücüye bin 440 TL, ağabeye ise bin 740 TL para cezası verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kardeşini trafik kazasında kaybeden ağabeyin 300 TL sitemi Kardeşinin ölümüne sebep olan sürücüyle ...

İHA

Antalya'da trafik kazasında kardeşinin ölümüne neden olduğunu iddia ettiği sürücüyle sokakta karşılaşan ağabey, cep telefonundan kardeşinin resmini açıp, 'Bu genci toprağın altına soktun' diyerek tepki gösterdi. İkilinin tartışması adliyeye taşınırken, mahkeme sürücüye hakaretten bin 440 TL, kardeşi ölen ağabeye ise sataşmak ve hakaret suçlarından bin 740 TL para cezası verdi. Sonucu tepki gösteren ağabey, "Kardeşimin acısını yaşarken bir de böyle ceza almak canımı acıtıyor" dedi.

Kardeşini trafik kazasında kaybeden ağabeyin 300 TL sitemi Kardeşinin ölümüne sebep olan sürücüyle sokakta karşılaşan ağabey ile sürücü arasında hakaret davası Mahkeme, sürücüye bin 440 TL, ağabeye ise bin 740 TL para cezası verdi

Antalya’da trafik kazasında kardeşinin ölümüne neden olduğunu iddia ettiği sürücüyle sokakta karşılaşan ağabey, cep telefonundan kardeşinin resmini açıp, ‘Bu genci toprağın altına soktun’ diyerek tepki gösterdi. İkilinin tartışması adliyeye taşınırken, mahkeme sürücüye hakaretten bin 440 TL, kardeşi ölen ağabeye ise sataşmak ve hakaret suçlarından bin 740 TL para cezası verdi. Sonucu tepki gösteren ağabey, “Kardeşimin acısını yaşarken bir de böyle ceza almak canımı acıtıyor” dedi.
Geçtiğimiz yıl 8 Temmuz Pazar akşamı 21.00 sıralarında 24 yaşındaki aşçı Engin Ustali ile arkadaşı, Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi’nde otobüsten inip Lara’ya gitmek için yolun karşısına doğru yürümeye başladı. İddiaya göre yolun ortasına gelen iki arkadaşa H.H. yönetimindeki 07 SZ 801 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin haber vermesi ile kaza yerine gelen sağlık ekipleri Ustali ve yanındaki arkadaşını önce özel bir hastaneye kaldırdı. Burada ilk tedavisi yapılan Ustali, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakıma alındı. Kafatasında, yüzünde, kol ve ayaklarında çatlaklar bulunan Engin Ustali, yoğun bakım ünitesindeki 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Olay sonrası açılan davada sürücü A. H. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sokakta karşılaştılar
Dava sürerken sürücü A. H. ile hayatını kaybeden Engin Ustali’nin ağabeyi Emin Ustali, 5 Mart günü sokakta karşılaştı. A. H., ile Engin Ustali arasında çıkan sözlü tartışmada sinirlenen Ustali, A. H.’nin karşısına geçerek cep telefonundan ölen kardeşinin resmini açıp ‘Bu genci toprak altına soktun’ dedi. Bunun üzerine iki taraf arasında tartışma büyüdü. Bu sırada olay yerine gelen Engin Ustali’nin eşi Havva Dalkıran Ustali ile de A. H. ile yaşanan tartışmaya dahil oldu. İddiaya göre ikili birbirine tükürdü. Olayın ardından iki taraf ta birbirinden şikayetçi oldu.
Geçtiğimiz Cuma günü ise Antalya 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada her iki tarafta birbirlerine atılan suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, Engin Ustali’nin sataşması ve hakaretini göz önünde bulundurarak A. H.’ye hakaretten bin 440 TL, Engin Ustali’ye de yine hakaretten bin 740 TL para cezası verdi.

"Bu genci toprağa soktun"
Karara tepki gösteren Engin Ustali gazetecilere yaptığı açıklamada, A. H.’nin olay günü kendisine güldüğünü ileri sürerek, olayı şöyle anlattı:
“Onunla davamız sürerken benim karşıma çıktı. Ben de kardeşimin acısıyla, herhangi bir saldırıda bulunmadan kardeşimin fotoğraflarını gösterdim. ’24 yaşındaki bir genci toprak altına attınız’ dedim. Çünkü ne bir baş sağlığı diledi ne de insani bir davranışta bulundu. 5 Mart günü eşimin iş yerinin önüne gelmiştim. Arabadan indikten sonra sabahın 8’inde simit almaya giderken bu şahıs karşımıza çıktı ve gülümseyerek devam etti. Ben de peşinden gidip mesafemi koruyarak kardeşimin fotoğrafını gösterdim. ‘Bu genci toprak altına soktun’ dedim. Bize ağza alınmayacak hakaretler etti. O ara zarar verir düşüncesiyle eşim araya girdi. Daha sonrası eşime doğru tükürdü. Elindeki çantayla vurma teşebbüsünde bulundu. İleride bir bankanın önünde bana çantasıyla vurdu ve yere düştüm. Polise gidip şikayetçi oldum.”

"Sabah ben şikayetçi, o sanık, öğlen; o şikayetçi ben sanık oldum"
Karşı tarafın da kendilerinden şikayetçi olduğunu belirten Ustali, “Davalara katılırken sabah 10’da ben şikayetçiyim o sanık, öğleden sonra o şikayetçi ben sanık oluyorum. Ardından dava birleştirildi. Ceza almasını beklerken dava sonuçlandı geçen hafta. Bana aleni ortamda kardeşimin fotoğrafını gösterdiğim için bin 740 lira para cezası verildi. Benim bir hakaretim yok. Biz acı çekiyoruz, ben bu tepkimi dile getirdim. Açıklanan cezalar sonrası oldukça şaşırdık. Karşı taraf ta da bin 440 lira yani benden 300 lira daha düşük ceza aldı. Sonuca itiraz ettik. Para hiç önemli değil, devletimize öderiz.” diye konuştu.

"Acımızı dile getirdik"
Olay gününü anlatan Havva Dalkıran Ustali ise eşini koruma düşüncesiyle hareket ettiğini belirterek, “Koşarak aralarına girdim. Eşime yaptığı hakaretleri bana da yaptı. Sonra araya girince bana tükürdü. Ben eğilip ne yapıyorsunuz dediğim anda bana çantasını savurdu. Derdimiz o şahsa bir müdahalede bulunmak değildi. Onun kışkırtması sonucu acımızı dile getirdik. Ardından eşime çantayla vurduğu zaman çevredekilerin müdahale edeceğini düşünerek onu koruma iç güdüsüne girdik. Ama bunları hiç birisini kendisi belirtmedi. Biz sadece adalet arıyoruz. İşin maddi kısmında değiliz” ifadelerini kullandı.

ANTALYA

18 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:41
  • GÜNEŞ 07:00
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:55
  • AKŞAM 18:25
  • YATSI 19:40
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alkollü sürücü, vali yardımcısının bulunduğu otomobile çarptı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü, vali yardımcısının bulunduğu ...
Kumluca’da "Tarımsal Üretimde Maliyetler" konuşuldu
YEREL HABERLER Kumluca’da "Tarımsal Üretimde Maliyetler" konuşuldu
Kepez’de 96 eserli Cumhuriyet sergisi
YEREL HABERLER Kepez’de 96 eserli Cumhuriyet sergisi
Şehit Astsubay'a hüzünlü veda Derin dalış eğitimi sırasında şehit olan Astsubay İzmir'de toprağa verildi
YEREL HABERLER Şehit Astsubay'a hüzünlü veda Derin dalış eğitimi ...
Öykü Arin için gönüllü öğretmenler aranıyor
YEREL HABERLER Öykü Arin için gönüllü öğretmenler aranıyor
Antalyaspor ile Gençlerbirliği 43. randevuda
YEREL HABERLER Antalyaspor ile Gençlerbirliği 43. randevuda
Hastane tuvaletinde doğurduğu bebeğini çöp kovasına attı 'Canavarca hisle üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. H.A.: “Bebeği çöp kutusunun içine attığımda hiç ağlamıyordu. Ölü doğduğunu zannettim”
YEREL HABERLER Hastane tuvaletinde doğurduğu bebeğini çöp kovasına ...
Har yıl 1200 vatandaş sağlık taramasından geçiriliyor
YEREL HABERLER Har yıl 1200 vatandaş sağlık taramasından geçiriliyor
Yüzüne doku nakli yapılan Firdevs, 2 ameliyat daha olacak
YEREL HABERLER Yüzüne doku nakli yapılan Firdevs, 2 ameliyat daha ...
Kaş’ta AKSAN’dan’ biyolojik çeşitliliğin korunması’ araştırması
YEREL HABERLER Kaş’ta AKSAN’dan’ biyolojik çeşitliliğin korunması’ ...
15'inci Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi Antalya’da başladı
YEREL HABERLER 15'inci Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi Antalya’da ...
Alanya'da kredi kartı dolandırıcılarına operasyon: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Alanya'da kredi kartı dolandırıcılarına operasyon: 5 ...
Kadınlardan Başkan Uysal’a ‘dostluk ağacı’ teşekkürü
YEREL HABERLER Kadınlardan Başkan Uysal’a ‘dostluk ağacı’ teşekkürü
Alanyasporlu Juanfran'dan iyi haber
YEREL HABERLER Alanyasporlu Juanfran'dan iyi haber
Vicdansız sürücünün çarpıp kaçtığı köpeğe yoldan geçen gençler sahip çıktı Köpeği yoldan kaldıran gençler, köpeğe su verip barınak görevlileri gelinceye kadar başından ayrılmadı
YEREL HABERLER Vicdansız sürücünün çarpıp kaçtığı köpeğe yoldan ...
Aytemiz Alanyasporlu Juanfran: Hep birlikte tarih yazacağız
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyasporlu Juanfran: Hep birlikte tarih ...
Kadın Hentbol Takımının hedefi 3’ te 3
YEREL HABERLER Kadın Hentbol Takımının hedefi 3’ te 3
Filenin Sultanları’ndan Mehmetçiğe selam
YEREL HABERLER Filenin Sultanları’ndan Mehmetçiğe selam
Başkan Uysal, yol çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Uysal, yol çalışmalarını inceledi
Motosiklet hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızları yakalandı
Vali Karaloğlu'ndan YÖREX'e tam destek
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu'ndan YÖREX'e tam destek
Özel çocuklar "Kalbimin Sevgili Gözü"nü sahneledi
YEREL HABERLER Özel çocuklar "Kalbimin Sevgili Gözü"nü sahneledi
Alanya'da 'kredi kartı' operasyonu
YEREL HABERLER Alanya'da 'kredi kartı' operasyonu
Antalya’da polisin 259 promil alkollü sürücüyle sabır imtihanı Gündüz vakti 259 promil alkollü olarak vali yardımcısının makam aracına çarptı,"Borcum ne kadar" diye sordu Polise ‘Ne kadar ödeyeceğim’, ‘Kaç para ceza keseceksiniz’ şeklinde sorular sordu Nerede olduğunu hatırlayamadığı ehliyetine daha önce el konulduğu anlaşıldı
YEREL HABERLER Antalya’da polisin 259 promil alkollü sürücüyle sabır ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X