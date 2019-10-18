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Kepez’in Sahaf Festivali açıldı

İHA

Sahaf Festivali düzenlenen törenle kapılarını kitapseverlere araladı. Dokumapark'taki Festival, 28 Ekim tarihine kadar geçmişten iz arayanları ağırlayacak.

Kepez’in Sahaf Festivali açıldı

Sahaf Festivali düzenlenen törenle kapılarını kitapseverlere araladı. Dokumapark’taki Festival, 28 Ekim tarihine kadar geçmişten iz arayanları ağırlayacak.
Kepez Belediyesi, AESOB, Antalya Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Esnaf Odası ve Sahaflar Derneği işbirliğiyle organize edilen ‘Sahaf Festivali’ düzenlenen törenle açıldı. Dokumapark’ta kapılarını kitapseverlere aralayan festivalin açılışına Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, Antalya Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Bayrak, Sahaflar Derneği Başkanı Ümit Nar, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve muhtarlar katıldı. Anlamlı bir festival düzenlediklerini dile getirerek konuşmasına başlayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kitap okumanın insanca bir eylem olduğunu söyledi. Kitapların okurlarını insan olmaya, dış dünya ile farklı ilişki kurmaya davet ettiğini belirten Başkan Tütüncü, “Okudukça hayatın anlamını ve varoluş sebebimizi anlıyoruz. Bizim inancımızın birinci emri okumaktır. ‘Oku’ diye başlıyor ilahi emir. Cenabı Allah bize dini gönderirken ilk mesaj olarak, okumayı emretti. Sevgili Peygamberimiz ‘Beşikten mezara ilmi arayın’ dedi. İlmi nereden arayacağız? Mis kokulu kitapların içerisinde arayacağız” dedi.

Kepez Kitap Fuarına rekor ziyaretçi
“Kepez’e güzel bir kitap fuarı yakışırdı” diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, “Bunu en güzel şekilde yaptık. Bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kepez Kitap Fuarı, her bahar ağaçların yeşillendiği, çiçeklerin açtığı günlerde kapılarını açıyor ve her yıl 400 binden fazla ziyaretçiyi ağırlıyor. Bu büyük bir başarı. Yeni kitaplar önemli, ancak bütün bunların yanında üzerine hatıralar sinmiş, mis kokulu kitaplar da çok önemli. Esnaf Odalarımız şehre sahaf kültürünü getirmek istediklerini söyleyince, bizde ‘Bütün imkanlarımız emrinizdedir.’ dedik. Ve güzel bir Sahaf Festivali’ni hep birlikte gönül gönle meydana getirdik. Her kitap bize bir bilgiyi, deneyimi, tecrübeyi, bir dünya görüşünü, bir felsefeyi, değeri anlattığı için çok çok önemlidir. Her kitap bizim için çok değerli. Ama bu kitapların üzerine hatıralar sinmiş ise, bizden önce birileri bu kitapları okumuşsa, onların kenarına notlar almışsa, içine yaşanmışlığa dair bir şeyler çizilmişse, o kitap bizim için iki kat daha değerlidir. Eskiler bir kitabın üzerindeki o hatıraya sahip olabilmek için diyar diyar dolaşır, üzerine notlar alırlarmış. O notlarla yola çıkan ilim yapan bilim adamları vardı" ifadelerinde bulundu.

Tütüncü’den esnafa övgü
Sahaf Festivali’nde böylesi bir buluşmanın çok önemli olduğuna da değinen Tütüncü, “Öğrenci kardeşlerimiz eski kitapların kıymetini böyle böyle anlasınlar. Bizden öncekilerin gelmiş olduğu medeniyet seviyesini çok iyi görsünler ve daha ileriye gidebilelim.” dedi. Tütüncü, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteği ile Antalya’nın bütün okullarını ve bütün öğrencilerini Sahaf Festivali’ne davet ettiklerini de söyledi. Sahaf Festivali’ni, Antalya Esnaf Odaları Birliği ile düzenlediklerini de hatırlatan Tütüncü, “Çünkü esnafın sahip çıkmadığı hiçbir iş toplumun en ücra noktalarına kadar ulaşamaz" diye konuştu.

"Cumhuriyet aydınlanma demektir"
Tütüncü, konuşmasını tamamlarken Cumhuriyet Haftası’na da değindi. “Cumhuriyet aydınlanma demektir. Cumhuriyet bu ülkenin güzel insanlarını ileriye, güçlü bir biçimde taşımak demektir. Cumhuriyet ilme, kültüre, sanata, bambaşka bir biçimde önem kıymet ve değer vermektir.” diyerek konuşmasını sürdüren Tütüncü, “Sahaf Festivali’ni Cumhuriyet Haftası’nda olması için özel bir özen gösterdik. Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. yaşı kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman askerlerini, silah arkadaşlarını saygı ile bir kez daha anıyorum. Cumhuriyetimizin bugünlere gelmesinde taş taş üstüne koyan bütün Türk büyüklerimizden de, devlet büyüklerimizden de Allah binlerce kez razı olsun. Gençlerimizle birlikte, hep beraber Cumhuriyetimizi geleceğe taşıyacağız” dedi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün konuşmasının ardından kurdele kesimi ile Sahaf Festivali’nin kapıları ziyaretçilere açıldı. Tütüncü, misafirlerle birlikte Sahaf Festivali’ni gezdi.

Söyleşiler, sinemalar, sergiler
Geçmişin izlerini günümüze taşıyacak Festival, 28 Ekim tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Sahaf festivalinde birbirinden nadide yazma eserler, tarihe tanıklık etmiş kitaplar, dergiler, orijinal nüshalar, meraklılarıyla buluşacak. Kitapseverlerin yanı sıra antika meraklılarını da bir araya getirecek olan festival nostalji kokacak. Sahaf Festivali kapsamında gerçekleşecek söyleşilere; H. Cahit Kerse, Haşim Şahin, Olgay Söyler, Emin Nedret İşli, Erol Malçok, Tuncer Çetinkaya, Ümit Nar, Ersin Şen konuk olacak. Antalya’da dergiciliğin ve kitapçılığın tarihi, Ahilik ve ahilik kültürü, Antalya ve çevresi Tahtacı Türkmenleri, dünden bugüne sahaflık tarihi, kent sosyolojisi açısından sahafların ve kitapevlerinin önemi, Altın Portakal Film Festivali’nden edebiyat uyarlamaları, kitap mezatı, Şahmaran masalları ve Anadolu’nun masal geleneği anlatılacak. Jawa Motorlar ve Murat 124 Otomobiller Sergisi’nin de açılacağı festivalde hafızalarda yer bırakan Türk filmlerinin de gösterimlerinin yapılacağı ‘Sinema Günleri de düzenlenecek. Sahaf Festivali, 10 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

ANTALYA

18 Ekim 2019 Cuma

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