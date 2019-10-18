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"Yabancıların Ülkemizde Sahip oldukları Hak ve Yükümlülükler" toplantısı

İHA

Antalya Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğünün Koordinasyonunda, "Yabancıların Ülkemizde Sahip oldukları Hak ve Yükümlülükler" konulu bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

"Yabancıların Ülkemizde Sahip oldukları Hak ve Yükümlülükler" toplantısı

Antalya Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğünün Koordinasyonunda, "Yabancıların Ülkemizde Sahip oldukları Hak ve Yükümlülükler" konulu bilgilendirme toplantıları düzenlendi.
Antalya Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğünün Koordinasyonunda, Manavgat ve Kemer Kaymakamlıklarının ev sahipliğinde, "Yabancıların Ülkemizde Sahip oldukları Hak ve Yükümlülükler" konulu bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, gerçekleştirdiği açılış konuşmalarında Manavgat’ın tarım ve turizm merkezi olarak yabancılar için bir çekim merkezi olduğundan söz ederken, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç Kemer’de bulunan yabancıların huzur ve güven ve uyum içerisinde yaşamalarının önemine yer verdi.
İl Göç İdaresi Müdürü Gözde Özkorul ise açılış konuşmasında, bilgilendirme toplantılarının, bilgiyi kaynağından öğrenmenin mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi açısından önemine ve yabancıların hakları kadar yükümlülükleri ile ilgili de bilgi sahibi olmasının gerekli olduğuna vurgu yaptı.
İlçe Göç İdaresi Müdürlüğü, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğü ve Kemer Tapu Müdürlüğü tarafından oturma izni, çalışma izni, vatandaşlığa başvuru hakları ve taşınmaz edinim prosedürleri ile ilgili geniş bilgilerin yer aldığı sunumların anlatılması sonrasında yapılan sorucevap etkinliği ile program sona erdi.

ANTALYA

18 Ekim 2019 Cuma

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