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Türkiye, Kazakistan'a yatırımda ilk 10'a girdi

DHA

KAZAKİSTAN Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, bu yılın ilk 6 aylık döneminde Türkiye'den 300 milyon dolarlık yatırıma ulaşıldığını belirterek, "Bu sene ilk defa Türkiye, Kazakistan'a yatırım yapan ülkeler sıralamasında ilk 10'a girdi, 9'uncu oldu" dedi.

KAZAKİSTAN Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, bu yılın ilk 6 aylık döneminde Türkiye'den 300 milyon dolarlık yatırıma ulaşıldığını belirterek, "Bu sene ilk defa Türkiye, Kazakistan'a yatırım yapan ülkeler sıralamasında ilk 10'a girdi, 9'uncu oldu" dedi.
Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye ve Antalya ile Kazakistan turizm ve ekonomik ilişkileri ele alındı. Büyükelçi Saparbekuly, Türkiye'nin Kazakların ikinci vatanı olduğunu söyledi.
Kazakistan'ın Türkiye'nin dostu, kardeşi bir ülke olduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'daki toplantıda ifade ettiği gibi 'Tek millet 6 devlet' felsefesiyle hareket ettiklerini, Türkiye'nin Kazakistan ile siyasi, kültürel, ticari, ekonomik çok derin ilişkileri olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki karşılıklı yatırımların artırılması gerektiğine işaret eden Vali Karaloğlu, "Yani 'Tek millet 6 devlet' felsefesini hayatın bütün alanlarına yaymak lazım. Kazakistan'dan turizmde 500 bin rakamı son 2-3 senedir çok yukarıya gitmiyor, Antalya'ya gelen Kazak turist sayısı yerinde sayıyor veya çok az düşüş var. Charter uçuşlarla kaynaklı izin konularında bir problemimiz var ve onu çözdüğümüz zaman 500 bin rakamına göre potansiyelimiz çok daha yüksek" dedi. Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan gibi Türk devletleriyle olan turizmi tek taraflı düşünmediklerini belirten Karaloğlu, Anadolu'da yaşayan Türk insanının da anayurdu Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan'ı görmesinde fayda olduğunu söyledi. Karaloğlu, "Gidip gelmek aradaki ilişkileri de güçlendirir. Sadece Kazaklar Türkiye'ye gelsin tatil yapsın demiyoruz, Anadolu'dan da insanlar tatil ihtiyacı olanlar Kazakistan'a gidip ata yurdunu, liderlerimizin geldiği toprakları görsün arzusundayız" diye konuştu. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından gidilecek daha çok yol olduğunu ifade eden Vali Karaloğlu, "Biz hem iki ülkenin, hem Türk dünyasının geleceğinden ümitliyiz. Her alanda bugünkü rakamların üzerine çıkılabilir. Siyasi iradede sorun yok ve hedefler konulmuş zaten" dedi.
3 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFLİYORUZ 
Türkiye ve en çok da Antalya'da çok sayıda Kazak vatandaşının yaşadığını belirten Büyükelçi Abzal Saparbekuly, Türkiye'ye yıllık ortalama 500 bine yakın turist geldiğini söyledi. Antalya'da 200'e yakın Kazak şirketinin kayıtlı ve çoğunluğunun ticaret, turizm ve gayrimenkul alanında faaliyet gösterdiğini belirten Saparbekuly, "Antalya Kazakistan yatırım imkanları ve yaşam açısından bir fırsat" dedi. Kazakistan açısından da Türkiye'nin çok önemli olduğunu söyleyen Saparbekuly, "Kazakistan'da 2 bin 300'e yakın Türk şirketi var. Her sekiz şirketten biri Türk şirketi. Ticaret hacmimizde bu sene yüzde 50'lik artış bekliyoruz. 3 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefliyoruz. 5-6 sene önce 4 milyar doları görmüştük ama dünyadaki ekonomik sıkıntılara bağlı bir düşüş yaşandı. Ama bu yıl yüzde 50'lik artış önemlidir" diye konuştu.
Bu sene ilk defa Türkiye'nin, Kazakistan'da yatırım yapan ülkeler arasında ilk 10'a girdiğini belirten Büyükelçi, "9'uncu ülke oldu. Toplamda 300 milyon dolara yakın 6 aylık sürede yatırıma ulaştı ve yıl sonunda 600 milyon dolarlık tarihi bir rekora ulaşacak. Bugüne kadar toplamda ise 4 milyar dolar civarı bir yatırım yapıldığı düşünülürse bu yıl için 600 milyon dolar çok önemli bir rakam. Demek ki Türk sanayicisi Kazakistan'a ilgi duyuyor. Cumhurbaşkanlarımızın da belirttiği stratejik hedefte önce 5 milyar, sonra 10 milyar dolar. Bunun için çalışmamız gerekiyor" dedi.

ANTALYA

18 Ekim 2019 Cuma

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