Murataşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’de özel çocuklar için saksı atölyesi programı başladı. Kalıplar yardımıyla küçücük saksılar yapan çocuklar, istedikleri şekilleri saksılara boyayıp çiçekler ekiyor.

Muratpaşa Belediyesi’nin Adalya Vakfı’yla birlikte Şirinyalı Mahallesi’nin falez kıyı bandında çam ağaçlarıyla kaplı bir alanda, engelli bireylere yönelik destek programlarına devam eden Engelsiz Kafe’de ‘saksı atölyesi’ çalışmaları başladı. Haftada iki gün farklı engel gruplarına ve otizmli çocuklara yönelik düzenlenen atölyede, özel çocuklar hazırlanan kalıplar yardımıyla betondan küçük saksılar hazırlıyor. Hazırladıkları saksılar kuruduktan saksılara istedikleri şekilleri çizen özel çocuklar son olarak kaktüs gibi küçük alanlarda yetişebilen çiçekleri dikiyor. Engelsiz Kafe’de şimdiden onlarca çiçeğini dikili olduğu saksılardan bir köşe oluşturulurken, saksılar Engelsiz Kafe ziyaretçilerini de de hayran bırakıyor.

ANTALYA 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:42

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