Motosiklet sürücüsü kask sayesinde hayatta kaldı Kontrolsüz kavşakta ticari aracın çarptığı sürücü yaralandı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolsüz kavşakta ticari aracın motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Barbaros caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Enes Kaplan’ın kullandığı 07 NKU 22 plakalı motosiklete Yayla Mahallesi istikametinden Barbaros Bulvarına çıkan Osman Ali Kara’nın kullandığı 07 LKV 99 plakalı ticari araç kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Çarpma sırasında motosikletten fırlayan motosiklet sürücüsü Enes Kaplan başındaki kask sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Enes Kaplan, olay yerinde 112 Sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

ANTALYA 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:01

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:24

YATSI 19:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.