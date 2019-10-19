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Bahçesine giren köpeği tüfekle vurdu

DHA

ANTALYA'da bir kişi, bahçesine giren komşusuna ait köpeği, av tüfeğiyle vurarak yaraladı.

ANTALYA'da bir kişi, bahçesine giren komşusuna ait köpeği, av tüfeğiyle vurarak yaraladı.
Konyaaltı ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Tuncay Şengül, iş yerinin bahçesinde beslediği köpeğini, kulübesini temizlemek için serbest bıraktı. 1 yaşındaki Labrador cinsi köpek, bahçede bir anda gözden kayboldu. Birkaç dakika sonra tüfek sesiyle irkilen Şengül, sesin geldiği komşusunun bahçesine gittiğinde köpeğini kanlar içinde buldu. Korkudan titreyen köpeğini kucaklayarak bahçesine taşıyan Şengül, veteriner hekime haber verdi. Çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan köpek, tedaviye alındı.
Komşusu hakkında jandarmaya şikâyette bulunan Tuncay Şengül, "Kulübesini temizlediğim için köpeği serbest bıraktım. Komşumun bahçesine girmiş. Komşum, tavuklarına zarar verdiği için vurduğunu söyledi. Zarar gören tavuk yok. Bu nedenle hakkında şikayetçi oldum" dedi.

ANTALYA

19 Ekim 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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