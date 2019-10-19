İki kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde iki kamyonetin çarpıştığı kazada Şakir Dönmez yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Korkuteli Denizli karayolunun Mamatlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Süleyman Akça'nın kullandığı 59 YH 197 kamyonet, aynı istikamette seyreden Emin Solak'ın kullandığı 07 AFB 347 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada, 59 YH 197 plakalı kamyonetin sürücüsü Süleyman Akça yaralanırken, yanında yolcu olarak bulunan Şakir Dönmez araçta sıkışarak yaşamını yitirdi. Diğer aracın sürücüsü Emin Solak ile yolcu olarak bulunan Zeynep Zeybekoğlu ve Durkadın Solak da yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulansla ilçedeki hastanelere götürüldü. Şakir Dönmez'in cansız bedeni ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra toprağa verilmek üzere İzmir'e gönderildi.



ANTALYA 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:42

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