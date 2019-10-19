Kontrolsüz kavşakta 3 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolsüz kavşakta meydana gelen 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada araçların aşırı hızlı oldukları, kontrolsüz kavşakta sağdan gelen aracın geçiş üstünlüğü kuralının ihlal edildiği gözlendi.

Kaza Aşağı Hisar Mahallesi Hükümet Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Rauf Denktaş Köprüsü istikametine seyir halindeki Murat Oğuz’un kullandığı 07 LLK 68 plakalı otomobil, Mithatpaşa Caddesinde Manavgat ırmağı istikametine gitmekte olan Ali Yılmaz’ın kullandığı 07 LB 789 plakalı aracın kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Murat Oğuz’un kullandığı 07 LLK 68 plakalı otomobil çarpmanın şiddetiyle yol kenarında park halindeki 07 LM 446 plakalı otomobile ve bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Ali Yılmaz, 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, kaza yapan araçların ikisinin de hızlı olduğu, hükümet caddesinde seyir halindeki aracın kontrolsüz kavşakta sağdan gelen aracın geçiş üstünlüğü kuralını ihlal ettiği gözlendi.

ANTALYA 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:42

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