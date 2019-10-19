Muhtarlar Günü törenlerle kutlanıyor

Antalya'nın çeşitli ilçelerinde 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle tören ve etkinlikler düzenlendi.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Antalya'nın çeşitli ilçelerinde etkinlikler düzenlendi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene, Manavgat Kaymakam Dr. Mustafa Yiğit, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Askeri ve mülki erkan, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı. Manavgat Muhtarlar Derneği Başkanı Aydınevler Mahalle Muhtarı Tahsin Yılmaz’ın Atatürk Anıtına çelenk sunması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Milli Egemenlik Muhtarı Aydın Şirin, “Muhtarlar olarak bizler, sorumluluk alanlarımızda, insanlara şefkatle yaklaşarak, onların derdine çare bulmak için, ilgili kurumlar ile vatandaş arasında, köprü vazifesi yapmaktayız. Bizler mahallemizde devletin gözü, kulağı, eli, ayağı konumundayız. Mevcut yapı içerisinde, görevimizi en iyi şekilde yapmak için çalışmaktayız. Vatandaşın derdini, sıkıntısını çözmek için gece gündüz çalışan, yine muhtarlar olarak bizleriz. Unutmayalım ki muhtarlar; devletin en ücra köşeye uzanan eli ve milli iradenin birer temsilcisidir. Devletin halkla en sıcak temas noktası, güler yüzü, halkın yönetime katılımının, en önemli aracıdır. Çalışmaları kolaylaştırmak ve kamu hizmet sunumlarında hız, etkinlik ve performansın arttırılmasında lokomotif görevi yine muhtarlar olarak bizlere düşmektedir. Milletimizin tercihine, teveccühüne, itimadına mazhar olmak, gerçekten rütbelerin en büyüğüdür. Dolayısıyla, halkımızın seçimiyle işbaşına gelmiş muhtarlar olarak, son derece önemli bir makamda bulunmaktayız. Bu sebeple, hem mahallemizde örnek kişi olma zorunluluğumuz, hem de vatandaşların acı gününde mutlu gününde onların yanında olma sorumluluğumuz vardır" dedi.



Korkuteli muhtarlarından Cumhurbaşkanı'na teşekkür

Korkuteli’nde de etkinlik düzenlendi. Şehitler Meydanında gerçekleşen Muhtarlar günü kutlama törenine Korkuteli Kaymakam Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Ali Yıldız, Emniyet Müdürü Caner Çiçek, siyasi parti ilçe başkanları, Muhtarlar Derneği Başkanı Muhtarlar Derneği Başkanı Osman Küçükkarasucu, mahalle muhtarları, bazı daire müdürleri ve kurumların temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Atatürk Anıtına Muhtarlar Derneği Çelengi sunuldu. Muhtarlar Derneği Başkanı Küçükkarasucu, “Öncelikle bugünü bizlere layık gören sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şahsım ve tüm muhtar arkadaşlarım adına sonsuz teşekkür ediyorum. Yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesesi 1829’dan bu yana 190 yıldır bu topraklarda varlığını sürdürmektedir. Muhtarlar bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığının sağlanmasında ve demokrasinin temel taşı olarak önemli bir görevi yerine getirmektedir. Korkuteli Muhtarlar derneği olarak ilçemizin ekonomik, sosyal, kültürel yönden gelişmesine katkıda bulunmak üzere aynı zamanda bir sivil toplum kuruluşu olarak devlet kurumları ve yatırımcı kuruluşlar ile sürekli diyalog içinde bulunarak hizmetlerin halkımızın ayağına kadar ulaştırılmasına çaba gösteriyoruz. Muhtarlar olarak bu görevi bilinciyle vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Uyum içerisinde hizmetlerimizi sürdürdüğümüz tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza tüm muhtarlarımız adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Muhtarlar gününü bizlere armağan eden Sayın Cumhurbaşkanımıza Korkuteli Muhtarlar olarak teşekkür ederiz” ifadelerinde bulundu.



Serik'te de tören düzenlendi

Serik’te de Muhtarlar Günü törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene Serik İlçe Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Serik Belediyesi Başkan Vekili Kemal Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan, Jandarma Komutanı Teğmen Ayhan Aktürk, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire müdürleri ve muhtarlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalarının ardından sona erdi.



Finikeli muhtarlar kahvaltıda buluştu

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi tarafından ise mahalle muhtarlarına kahvaltı düzenlendi. Finike Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltıya Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, İyi Parti İlçe Başkanı Veli Göktepe, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Baskanı Mustafa Ökten, Finike Belediye Başkan yardımcıları Sıdıka Gökyar Kızılca, İsmet Çetin, mahalle muhtarları ve birim müdürleri katıldı. Düzenlenen kahvaltıda konuşan Başkan Geyikçi, "Sizlerle birlikte el ele vererek çok güzel hizmetlere imza atacağız ve tüm mahallelerimizin sorunlarını çözeceğiz. Basta Finikeli muhtarlar olmak üzere tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlu olsun" mesajını verdi.

Kahvaltının ardından Başkan Geyikçi tarafından mahalle muhtarlarına motosiklet kaskı, kalem ve not defteri hediye edildi.



Kumluca’da muhtarlar ve eşlerine özel etkinlik

Kumluca'da düzenlenen etkinliklerin birincisi Kumluca Belediyesi tarafından Muhtarlara özel tertip edilen kahvaltı etkinliği oldu. Kumluca Belediyesi Günay Sahil Tesislerinde düzenlenen kahvaltı programına, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, CHP İlçe Başkanı Fahrettin Karaöz, İYİ Parti İlçe Başkanı Bekir Bircan, muhtarlar ve eşleri katıldı. Günün ikinci etkinliği çelenk koyma töreni oldu. Kumluca muhtarlar Derneği Başkanı İbrahim Songur, Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk büstüne çelenk koydu. Başkan Songur, günün anısına yaptığı konuşmada, “Muhtarlık kurumu, afet savaş ve toplumun ihtiyaçlarını gidermek gibi taleplerin çözümü konusunda, koordinasyon amacıyla 1829 yılında ilk kez ülkemizde kurulmuştur. Muhtarlık kurumu 1933 yılında yetkilerini belediyenin kolluk kuvvetlerine devir etmiştir. Yaşanan aksaklıklardan dolayı 1944 yılında şehir ve kasabalarda muhtarlık müessesi yeniden kurulmuştur. En son 2004 yılı bakanlar kurulu kararıyla bugünkü şeklini almıştır. 2015 yılından beride resmî gazetede yayınlanan kararname ile 19 Ekim tarihi muhtarlar günü olarak kutlanmaktadır” diye belirtti.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ise, “Biz ‘Kumluca’lı Büyük Ailem’ sloganıyla yola çıktık. Biz işte milletvekilimiz, ilçe başkanlarımız, meclis üyelerimiz muhtarlarımız ve eşleri ile birlikte bir araya gelip ilçemizin sorunlarını tartışalım. Birlikte çözüme kavuşturalım diye bu sloganı kullandık. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. 2024 yılına kadar yapacağımız himmetlerin yer aldığı stratejik planımızı hazırladık. Meclisimizde onayladık. Yani bundan sonra yapacağımız işlerimizin plan ve projeleri belli oldu. Şu olur mu bu olur mu? dememize gerek kalmadı. Artık kalkınma planımız hazır, bir nüshasını Büyükşehir Belediye Başkanımıza teslim ediyoruz. Bir nüshasını da Cumhurbaşkanımıza teslim ediyoruz. Artık Kumluca’mızda her şey kayıt altındadır” dedi.

ANTALYA 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:42

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