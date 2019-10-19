Türk- Alman Dostluk Futbol Turnuvası başladı

TÜRKAlman dostluğunu pekiştirmek amacıyla düzenlenen TürkAlman Dostluk Futbol Turnuvası'nın 5'incisi, Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Almanya'nın Antalya Fahri Konsolosluğu iş birliğinde bu yıl 5'incisi düzenlenen turnuvaya Galatasaray eski Başkanı Alp Yalman, eski futbolcu Tanju Çolak, Trabzonsporlu eski futbolcular Yattara, Serdar Bali ve Mehmet Yıldız, Fenerbahçeli eski futbolcu Deniz Barış, Beşiktaş'ta bir dönem futbol oynayan Alman Fabian Ernst gibi isimler de katıldı.

Turnuvada A ve B gruplarında 1'i kadın, 8 takım mücadele ediyor. A grubunda Antalya Büyükşehir Belediyesi, Werder Bremen, Galatasaray İstanbul, Tsv 1860 München; B grubunda ise FC Adler Antalya, Trabzonspor, Kadınlar Karması ve Hannover 96 takımları yer aldı. Bugün sona erecek turnuva sonunda dereceye giren takımlara düzenlenecek gala gecesinde ödülleri verilecek.

Turnuvaya katılan Trabzonspor'un eski futbolcusu Yattara, maçı izlemeye gelen taraftarların ilgi odağı oldu. Taraftarlar Yattara'yla bol bol selfie yaptı.

B grubunda yer alan Kadınlar Karması takımı da turnuvaya renk kattı. Erkek takımıyla mücadele eden kadınların performansı göz doldurdu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kadınlar maçından detay görüntüler

Galatasaray takımının maçından görüntüler

Yattara'dan görüntüler

ANTALYA 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:01

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:24

YATSI 19:38

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