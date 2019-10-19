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Çaresizliğin gözyaşlarına elektronik kelepçe Eşi 600 metreden fazla yaklaşınca alarm veren cihazı ...

İHA

Antalya'da 25 yıldır darp ve hakaretine maruz kaldığını iddia ettiği eşinden 4 yıldır boşanamayan 1 çocuk annesi kadının hayatı zindan oldu. 2 yıldır kaçak hayatı yaşayan kadın eşinin darp ve tehditi devam edince kocası hakkında önce uzaklaştırma kararı aldırdı, ardından elektronik kelepçe taktırdı. Öfkeli koca bu kelepçe sayesine eşine 1 kilometreden fazla yaklaşamıyor. 1 Çocuk annesi kadın, kendisine 600 metre yaklaştığında alarm veren ve hayat sigortası olarak gördüğü cihazını yanından ayırmıyor.

Çaresizliğin gözyaşlarına elektronik kelepçe Eşi 600 metreden fazla yaklaşınca alarm veren cihazı yanından ayırmıyor 25 yıldır alkol ve kumar bağımlısı eşinden fiziki şiddet gören 1 çocuk annesi hapis hayatı yaşıyor Tehditlerin her şeye rağmen devam etmesi üzerine gözü yaşlı kadın eşini uzaklaştırma kararı aldırıp, ardından elektronik kelepçe taktırdı Gözü yaşlı 1 çocuk annesi: "Kelepçeye rağmen kendimi güvende hissetmiyorum, öldürülen kadınlardan biri olmak istemiyorum"

Antalya’da 25 yıldır darp ve hakaretine maruz kaldığını iddia ettiği eşinden 4 yıldır boşanamayan 1 çocuk annesi kadının hayatı zindan oldu. 2 yıldır kaçak hayatı yaşayan kadın eşinin darp ve tehditi devam edince kocası hakkında önce uzaklaştırma kararı aldırdı, ardından elektronik kelepçe taktırdı. Öfkeli koca bu kelepçe sayesine eşine 1 kilometreden fazla yaklaşamıyor. 1 Çocuk annesi kadın, kendisine 600 metre yaklaştığında alarm veren ve hayat sigortası olarak gördüğü cihazını yanından ayırmıyor.
Kaş ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki bayan kuaförü Keziban Aydemir, 49 yaşındaki Yusuf A. ile 28 yıl önce bir arkadaş ortamında tanıştı Aydemir, 5 ay sonra o dönem 17 yaşında olan genç kızı rızası olmadan kaçırdı. İlk günden eşinin baskı ve şiddetine maruz kalan geç kadın toplum baskısı nedeniyle ne ailesine geri dönebildi nede polise başvurabildi. Keziban Aydemir’e şiddet yıllar boyunca artarak devam etti. Evine alkollü olarak gelen ve kumar oynayan Yusuf Ab, kazancını vermediği eşini darp etti. Eşine alkol şişesi, tabak, sandalye atan Yusuf A., şiddetin boyutunu hep arttırdı. Bu şiddet karşısında genç kadın kendini hep bir odaya kilitledi. Bir iki kez boşanma kararı alan Keziban Aydemir, dünyaya gelen çocuğunun kendisine gösterilmeyeceği tehdidiyle boşanma dilekçesini geri çekti. Tüm kazancını eşini ve onun ailesine veren Keziban Aydemir, eşinin kendisini başkasıyla aldattığı iftirasına da uğradı. Bugüne kadar tüm şiddet ve iftiralara çocuğu için göğüs geren genç kadın namusuna dil uzatılınca kesin olarak ayrılmaya karar verdi. Keziban Aydemir, 2017 yılında ailesini arayarak Antalya’ya geldi ve eşi hakkında boşanma davası açtı. Kaş’ta görülen 3 duruşmaya rağmen Keziban Aydemir, boşanamadı.
Antalya’da ve gittiği Fethiye’de dahi eşinin tehdit ve baskısına maruz kalan Keziban Aydemir, ölüm korkusunu çok yakından yaşamaya başladı. Eşinin ‘Ben kefenimle çıktım yola sende kefenini giy’ sözleri üzerine konuyu medyaya taşıdı.
Antalya Valiliği Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) devreye girmesiyle Antalya 2. Aile Mahkemesi’nde açılan davada, daha önce Fethiye Aile Mahkemesi’nin vermiş olduğu uzaklaştırmakoruma kararı uyarınca Yusuf A.'ya elektronik kelepçe takılmasına karar verildi. Kaş’tan Antalya’ya çağrılan Yusuf A.'ya Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı’nda elektronik kelepçe takıldı. Elektronik kelepçenin 6 ay boyunca takılı olacağı belirtilirken, gerek görülmesi halinde bu sürenin uzatılabileceği bildirildi. Kelepçe olduğu sürece Yusuf A., eşine 600 metreden fazla yaklaşamayacak.
Kelepçenin elektronik izleme ünitesini biran olsun yanından ayrılmayan ve evinde hapis hayatı yaşayan Keziban Aydemir, yine de korku içinde olduğunu söyledi. Ölmek istemediğini anlatan gözü yaşlı kadın mahkemeden kendisini biran önce boşamasını, tüm mal varlığının verilmesini ve hakkında gizlilik kararı verilmesini talep etti.
Başarılı bir iş kadınıyken şimdi hapis hayatı yaşamaya başladığını dile getiren Keziban Aydemir, “Arkadaş ortamında tanıştık beni daha sonra kaçırdı. Toplum baskısı nedeniyle sabrettim. 5 yıl sonra şiddet başladı, ailemle de görüşemiyordum. Yıllarca şiddet devam etti. Alkol alıp geliyor kafama bira şişesi, tabak atıyordu. İçip kapı pencereleri kırıyor bana saldırıyordu. Alkol ve kumar alışkanlığı vardı. Bu bağımlılıkları bizi bu hale getirdi.” dedi.
Kazandığı parayı vermediği zaman şiddet gördüğünü anlatan Keziban Aydemir, “ Yıllarca devam etti, halada devam ediyor. Öldürmekle tehdit ediyor. Aile yakınlarımı öldürmekle kefenle tehdit ediyor. Ben kefenimi giydim çıktım yola sende kefenini hazırla, seni Kaş’ın meydanına gömeceğim’ diyor. Başarılı iş kadınıydım beni mahvetti. 25 sene boyunca kazancımı her şeyimi aldı. Salonda beni rehin aldı, namusuma dil uzatınca boşanmaya karar verdim. Ölsem de boşanmaya karar verdim. 2 senden beri uğraşıyorum. 2 yıldır kaçak hayatı yaşıyorum. Telefonumu değiştirsem buluyor, girdiğim işten attırıyor. Halen şiddeti baskısı devam ediyor.”diye konuştu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına seslenen gözü yaşlı anne Aydemir; “Böyle yaşamak ağrıma gidiyor. Böyle asalakların dışarıda olması zoruma gidiyor. Artık boşanayım. Şiddet devam dince Antalya’da da konuyu medyaya taşıdık. Ardından Antalya Valiliği Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) devreye girmesiyle Antalya 2. Aile Mahkemesi’nde açılan davada, daha önce Fethiye Aile Mahkemesi’nin vermiş olduğu uzaklaştırmakoruma kararı uyarınca Yusuf A.'ya elektronik kelepçe takıldı. Bana da bir cihaz verildi. Yaklaştığı zaman emniyet ve jandarma bana haber veriyor. Bu cihaza rağmen kendimi güvende hissetmiyorum. Ama yarı güvendeyim. Elim kolum bağlı hapiste gibiyim. Gizlilik kararı verilip boşandıktan sonra ortadan kaybolmak istiyorum. Bu kişi hasta benim peşimi bırakmaz.” dedi.
Haberlerde kadın cinayetleri gördüğünü aktaran Keziban Aydemir, “ Kadınların öldüğünü görüyorum bende onlardan biri olmak istemiyorum” dedi.

ANTALYA

19 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:42
  • GÜNEŞ 07:01
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:54
  • AKŞAM 18:24
  • YATSI 19:38
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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