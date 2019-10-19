Seher'in öldüğü kazadaki 2 araç sürücüsü tutuklandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, Seher Yemez'in(19) yaşamını yitirdiği kazaya karışan 2 otomobil sürücüsü, tutuklandı.

Manavgat'ın Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi´nde 16 Ekim gecesi meydana gelen kazada, Emre Şahin yönetimindeki 07 AAE 159 plakalı otomobil, aynı istikamette giden Şefik Göden'in kullandığı 07 JL 120 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Şahin'in otomobili kontrolden çıkıp, refüjdeki palmiye ağacına çarpıp, ormanlık alana savruldu. Kazada, otomobil sürücüsü Emre Şahin ile beraberinde bulunan Seher Yemez yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Seher Yemez, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan Emre Şahin sevk edildiği adliyede 'uyuşturucunun etkisiyle bilinçli taksirle kaza, yaralama ve ölüme sebebiyet vermek' suçlarından, diğer sürücü Şefik Göden de 'taksirle yaralama ve ölüme sebebiyet vermek' suçlarından tutuklandı.

Kaza anında Göden'in yanında bulunan amcası ve kardeşi ise, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Seher Yemez'in cenazesinin Manavgat'ta toprağa verildiği öğrenildi..



ANTALYA 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:42

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