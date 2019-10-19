60 bin cezaya aldırış etmeyerek kum zambakları kopardılar Kum zambaklarını kökünden söküp attılar

Antalya’nın Alanya ilçesi sahilinde bulunan ve nesli yok olma tehlikesi altında olan kum zambakları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kökünden sökülerek atıldı.

Türkiye'de çok nadir olarak görülen ve Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan Alanya’nın Yeşilöz Sahili’nin farklı bölgelerinde 4 kum zambağı, gece saatlerinde henüz kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişiler tarafından kökünden koparılarak kumsala bırakıldı. Sabah saatlerinde yürüyüş için sahile gelen vatandaşlar, sökülmüş kum zambaklarının kurumak üzere olduğunu gördü. Vatandaşlar kum zambaklarının bu yıl sadece 4 kök olarak çiçek verdiğini ve hepsinin söküldüğünü, sahilde kum zambağının kalmadığını belirterek tepki gösterdi. Güneşten solmuş kum zambaklarının söken kişilerin kim olduğu bilinmezken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.



Koparmanın cezası 60 bin TL

Nesli tükenme tehlikesi altında olan bitkiler arasında gösterilen ve Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan 'kum zambağı' bitkisini ticari amaçla sökenlere veya doğal ortamlarına zarar verenlere 60 bin lira idari para cezası kesiliyor.

ANTALYA 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:42

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