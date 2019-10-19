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Kaş’ta Muhtarlar Günü kutlandı

İHA

Antalya'nın Kaş ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı. Kaş'ın merkez ve mahallelerinde görev yapan 54 muhtar Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Kaş’ta Muhtarlar Günü kutlandı

Antalya’nın Kaş ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı. Kaş’ın merkez ve mahallelerinde görev yapan 54 muhtar Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelerek Muhtarlar Günü'nü kutladı.
Muhtarlar Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı önünde çelenk töreni düzenlendi. Törene Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Garnizon Komutanı Deniz Binbaşı Serdar Yıldırım, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kenan Dallı, Emniyet Müdürü Erkan Kaçar, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Buradaki program Çeşme Muhtarı Mahir Akkuş’un Atatürk Anıtı´na çelenk sunmasıyla başladı. Akabinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri ve Mesire Alanında muhtarlara öğle yemeği ikram edildi.
Kaymakam Ulaş Akhan programda yaptığı konuşmada, Kaş’ta iki gün önce elim bir kaza sonucu bir jandarma personelinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, başsağlığı diledi. Muhtarların demokrasinin en temel yapı taşlarından biri olduğunu ifade eden Kaymakam Akhan, “Türkiye’nin siyasi, idari tarihinde muhtarlarımız vazgeçilmez unsurlardır. Öyle olmaya da devam edecektir. Muhtarların önemi bu toplum için değişmeyecektir. Çünkü biz derdimizi, sevincimizi muhtarla paylaşan bir toplumuz” diye konuştu.
Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da, Barış Pınarı Harekatına değinerek, operasyon esnasında şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere şifa, kederli ailelere de başsağlığı temennisinde bulundu. Muhtarların önemini vurgulayan Başkan Ulutaş, “Muhtarlarımız, millet ile devlet arasında bir köprüdür. Birlikte el ele, gönül gönle inşallah Kaş’ın sıkıntılarını çözümleyeceğiz. Söz verdiğimiz gibi 7/24 çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Muhtarlar da söz alarak, sorun, talep ve önerilerini Kaymakam Akhan ve Belediye Başkanı Ulutaş’a iletti.

ANTALYA

19 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:42
  • GÜNEŞ 07:01
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:54
  • AKŞAM 18:24
  • YATSI 19:38
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