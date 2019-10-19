Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Gençlerbirliği: 5 (İlk yarı)

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Süper Lig’in 8 haftasında Antalyaspor sahasına Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını Başkent ekibinin 50'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (ilk yarı)

1. dakikada Boffin’e uzaklaştırmaya çalıştığı topta Stancu araya girdi ve hemen Candeias’a pasını verdi. Candeias’ın vuruşunda Diego’nun kafasına çarpmasına rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti. 01

12. dakikada Candias’ın sol kanattan açtığı ortada arka direkte topla buluşan Sio, bomboş pozisyonda ayak içiyle meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 02

21. dakikada Antalyaspor defansında Bahadır’ın kaptırdığı topu alan Candeias’ın kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 03

23. dakikada Gençlerbirliği'nin uzun pasında gole giden Sio, Bahadır Öztürk tarafından düşürülünce hakem Bahadır'a kırmızı kart gösterdi.

37. dakikada Stancu’nun savunmanın arkasına attığı aşırtma pasta topla ceza sahası içinde buluşan Candeias’ın kaleci Boffin’ın aşırdığı meşin yuvarlak ağlara gitti. 04

42. dakikada Candeias’ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla topla buluşan Sio’nun sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti.(05)



Stat: Antalya

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Mustafa Savranlar xx

Antalyaspor: Boffin x, Nazım Sangare x, Diego Angelo x, Bahadır x, Çelustka x, Charles x, Ufuk Akyol x (Serdar Özkan dk. 29 ?), Hakan Özmert x, Chahechouhe x, Amilton x, Dala x

Yedekler: Ferhat Kaplan, Salih Dursun, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Mukairu, Tarık Çamdal, Yekta Kurtuluş, Chico, Harun Alpsoy

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Gençlerbirliği: Ertaç xxx, Erdem Özgenç xxx, Flavio xxx, Bjarsmyr xxx, Polomat xxx, Vedat Özdemir xxx, Ayite xxx, Candeias xx, Sessegnon xxx, Stancu xxx, Sio xxx

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Nadir Çiftçi, Rahmi Can Karadaş, Sefa Yılmaz, Rahmetullah Berişbek, Mats Jens, Soner Dikmen, Arda Kızıldağ, Diallo

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Goller: Candeias (dk. 1, 12 ve 37), Sio (dk. 12 ve 42) (Gençlerbirliği)

Kırmızı kart: Bahadır Öztürk (dk. 23) (Antalyaspor)

Sarı kart: (Hakan Özmert) (Antalyaspor)

ANTALYA 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:01

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:24

YATSI 19:38

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