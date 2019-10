Alanya'da Muhtarlar Günü kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan Muhtarlar Günü, düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı.

Alanyalı muhtarlar Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak Muhtarlar Günü’nü kutladı. Atatürk Anıtı önündeki programa Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, siyasi parti temsilcileri, Alanya Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Yüksel, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar katıldı. Atatürk Anıtı önünde çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Alanya Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Yüksel, "Muhtarlar, Mahallesindeki vatandaşın hastalığında, sağlığında, düğününde, cenazesinde her daim yanında olan, ihtiyaç ve taleplerini ilgili makamlara ileten kişidir. Muhtarlık demokrasinin temel taşıdır. 200 yıldan beri süregelen kutsal bir görevdir. Bu günü bizlere armağan eden Sn. Cumhurbaşkanımıza ve ‘Muhtarlar benim mesai arkadaşım, onlarsız yapamam’ diyerek her zaman desteğini esirgemeyen Sn. Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’e teşekkür eder, Muhtarlar Günü’nüzü en içten dileklerimle kutlarım” dedi.



Seminer verildi

Alanda bulunan grup, çelenk töreninin ardından Alanya Belediyesi tarafından Kültür Merkezi’nde Muhtarlar Günü’ne özel düzenlenen ‘Muhtarla Gelişimin Tadı’ başlıklı seminere katıldı. Muhtarlara yönelik düzenlenen seminer, Psikolog Şeyma Mutlu Şekeroğlu ve Profesyonel Koç Ayhan Cibelik’in sunumuyla gerçekleşti. Seminerde etkili iletişimin ve ne söylediğini anlama teknikleri üzerinde bilgiler verilirken muhtarlarla yapılan uygulamada ortaya renkli görüntüler çıktı. Kültür Merkezi’nde gerçekleşen seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel muhtarlarla uyum içinde çalıştıklarını belirterek; “Halka hizmeti Hak’ka hizmet olarak gören kişiler olarak bizler yatırım ve hizmet noktasında, bölgenin talep ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz edebilmek, bölgeye doğru yatırımları doğru şekilde ulaştırabilmek adına halk ile aramızda köprü olan siz muhtarlarımıza büyük ihtiyaç duymaktayız. Bu anlayışla göreve geldiğimiz günden bu yana tüm muhtarlarımızla uyum içerisinde çalışmaya gayret ettik. Ulaşılabilir olmaya, talepleri karşılayabilir olmaya daima özen gösterdik” ifadelerinde bulundu.

Sözlerini özveriyle çalışan muhtarlara teşekkür ederek bitiren Yücel, “Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da uyum içerisinde ve üstümüze düşeni yapmaya çalışacağımızdan kimsenin şüphesi ve endişesi olmasın. Bu vesileyle bir kez daha siz değerli muhtarlarımızın gününü kutluyor, hepinize başarılar diliyorum” dedi.



"Benim için her gün muhtarlar günü"

Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğin kapanış konuşmasını gerçekleştiren Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, “Muhtarlarımızda iyi biliyor ki benim için her gün Muhtarlar Günü. Kapımız her zaman sizlere açık. Sizlerle çalışmaktan büyük keyif alıyorum. Her gününüzün bugün olduğu gibi huzurlu, neşeli ama her zaman bu topluma hizmet etmenin en önemli parçalarından biri olduğunuzun bilinciyle gününüzü bende en içten dileklerimle kutluyorum" diye belirtti.

Etkinliğin ardından Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Psikolog Şekeroğlu ve Koç Cibelik’e günün anısına çiçek takdim etti. Seminerin ardından Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Muhtarlar Türk Bayrakları ve kırmızı tişörtlerle asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı’nda bulunan Mehmetçiğe selam gönderdi. Muhtarlar Günü münasebetiyle düzenlenen etkinlikler, Palm Beach Damlataş Restoran’daki öğle yemeği ile sona ererken, Muhtarlar bu keyifli ve anlamlı gün için Başkan Yücel’e teşekkür etti.

