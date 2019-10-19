Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Gençlerbirliği: 6 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 8. haftasında Antalyaspor sahasında Gençlerbirliği’ne 60 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Hakan Özmert’in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci kornere çeldi.

57. dakikada Sessegnon’un pasında topla ilerleyen Stancu’nun ceza sahası içinden aşırtma vuruşu ağlarla buluştu. 06

90. dakikada Polamat'ın pasında penaltı noktası üzerinde Sio'nun vuruşunu kaleci çıkardı.



Stat: Antalya

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Mustafa Savranlar xx

Antalyaspor: Boffin x, Nazım Sangare x, Diego Angelo x, Bahadır x, Çelustka x, Charles x, Ufuk Akyol x (Serdar Özkan dk. 29 x), Hakan Özmert x, Chahechouhe x (Mukairu dk. 67 x), Amilton x, Dala x (Eren Albayrak dk. 46 x)

Yedekler: Ferhat Kaplan, Salih Dursun, Doğukan Sinik, Tarık Çamdal, Yekta Kurtuluş, Chico, Harun Alpsoy

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Gençlerbirliği: Ertaç xxx, Erdem Özgenç xxx, Flavio xxx, Bjarsmyr xxx, Polomat xxx, Vedat Özdemir xxx (Jens dk. 62 x), Ayite xx, Candeias xxx (Sefa Yılmaz dk. 74 x), Sessegnon xxx, Stancu xxx (Rahmetullah Berişbek dk. 72 x), Sio xxx

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Nadir Çiftçi, Rahmi Can Karadaş, Soner Dikmen, Arda Kızıldağ, Diallo

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Gol: Candeias (dk.1, 12 ve 37) Sio (dk.12 ve 42), Stancu (dk. 57) (Gençlerbirliği)

Kırmızı kart: Bahadır Öztürk (dk. 23) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Hakan Özmert, Ferhat Kaplan (Antalyaspor), Flavio, Candeias (Gençlerbirliği)

ANTALYA 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:01

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:24

YATSI 19:38

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