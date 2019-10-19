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Eşine şiddet uygulayan kocaya elektronik kelepçe

DHA

ANTALYA'da yıllarca kazancına el koyan ve kendisine şiddet uygulayan kocasına 2 yıl önce boşanma davası açan Keziban A. (44), ölüm korkusuyla yaşıyor. Keziban A., son olarak kendisini ölümle tehdit eden eşini şikayet edince, kocaya elektronik kelepçe takıldı. Keziban A., "Elektronik kelepçe var. Bu cihaza rağmen kendimi güvende hissetmiyorum. Elim kolum bağlı hapiste gibiyim. Benim peşimi bırakmaz. Kadınların öldüğünü görüyorum. Ben de onlardan biri olmak istemiyorum" dedi.

ANTALYA'da yıllarca kazancına el koyan ve kendisine şiddet uygulayan kocasına 2 yıl önce boşanma davası açan Keziban A. (44), ölüm korkusuyla yaşıyor. Keziban A., son olarak kendisini ölümle tehdit eden eşini şikayet edince, kocaya elektronik kelepçe takıldı. Keziban A., "Elektronik kelepçe var. Bu cihaza rağmen kendimi güvende hissetmiyorum. Elim kolum bağlı hapiste gibiyim. Benim peşimi bırakmaz. Kadınların öldüğünü görüyorum. Ben de onlardan biri olmak istemiyorum" dedi.
Antalya'nın Kaş ilçesinde kadın kuaförlüğü yapan bir çocuk annesi Keziban A., Yusuf A. (49), ile 28 yıl önce tanıştı. Yusuf A., o dönemde 17 yaşında olan Keziban A.'yı rızası olmadan kaçırdı. Yaklaşık 3 yıl nikahsız yaşan çift, daha sonra nikah kıydı. Sürekli alkol kullanan ve kumar oynadığı iddia edilen Yusuf A., kazancını vermediği için eşini sürekli darp etti. Eşine içki şişesi, tabak, sandalye atan Yusuf A., şiddetin boyutunu hep artırdı.
Kendisini odasına kilitleyerek korunmaya çalışan Keziban A., 2011 ve 2015 yıllarında iki kez boşanma davası açmak için girişimde bulundu. Ancak Yunus A.'nın çocuğunu göstermemekle tehdit ettiği kadın, boşanma dilekçesini geri çekti. Tüm kazancını eşini ve onun ailesine veren Keziban A., eşinin, kendisini başkasıyla aldattığı yönündeki iddiaları üzerine 2017 yılında yeniden boşanma kararı aldı.
UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDI
Eşinden kaçarak önce Muğla'nın Fethiye ilçesine yerleşen Keziban A., burada da kendisini bulan kocası tarafından darp edildi. Yunus A., eşini 'Ben kefenimle çıktım yola sen de kefenini giy' diye tehdit etti. Kadın, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Fethiye Aile Mahkemesi, Yunus A.'ya 3 ay uzaklaştırma kararı verdi. Ancak bu da çözüm olmadı. Yunus A., kararı ihlal ederek eşine şiddet uygulamaya devam etti. Ölüm korkusu yaşayan Keziban A., 2017 yılında Antalya'da ailesinin yanına sığındı.
ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILDI
Burada da sürekli ölüm tehditleri alan Keziban A., boşanmak için dava açtı. Keziban A.'nın şikayeti üzerine eşi hakkında yeniden uzaklaştırma kararı verildi. Yusuf A.'nın karara uymaması üzerine devreye giren Antalya Valiliği Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM), elektronik kelepçe takılmasına karar verildi.
600 METREDEN FAZLA YAKLAŞAMAYACAK
Kaş'tan Antalya'ya çağrılan Yusuf A.'ya dün geldiği Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı'nda elektronik kelepçe takıldı. Elektronik kelepçenin 6 ay boyunca takılı olacağı belirtilirken, gerek görülmesi halinde bu sürenin uzatılabileceği bildirildi. Kelepçe olduğu sürece Yusuf A., eşine 600 metreden fazla yaklaşamayacak.
İZLEME ÜNİTESİNİ YANINDA TAŞIYOR
Kelepçenin elektronik izleme ünitesini bir an olsun yanından ayırmayan ve evinde hapis hayatı yaşayan Keziban A., korku içinde olduğunu söyledi. Ölmek istemediğini anlatan Keziban A., "Bir an önce boşanmak istiyorum. Başarılı bir iş kadınıyken, şimdi hapis hayatı yaşıyorum. Arkadaş ortamında tanıştık, beni daha sonra kaçırdı. Toplum baskısı nedeniyle sabrettim. 5 yıl sonra şiddet başladı, ailemle de görüşemiyordum. Yıllarca şiddet devam etti. Alkol alıp, geliyor kafama bira şişesi, tabak atıyordu. İçip, kapı pencereleri kırıyor bana saldırıyordu. Alkol ve kumar alışkanlığı vardı. Bu bağımlılıkları bizi bu hale getirdi" dedi.
'KAŞ MEYDANINA GÖMECEĞİM'
Kazandığı parayı vermediği zaman şiddet gördüğünü anlatan Keziban A., şöyle konuştu:
"Yıllarca devam etti ve hala devam ediyor. Öldürmekle tehdit ediyor. Aile yakınlarımı öldürmekle tehdit ediyor. 'Ben kefenimi giydim, çıktım yola, sen de kefenini hazırla, seni Kaş meydanına gömeceğim' diyor. 25 sene boyunca kazancımı her şeyimi aldı. Salonda beni rehin aldı, namusuma dil uzatınca boşanmaya karar verdim. Ölsem de boşanmaya karar verdim. 2 seneden beri uğraşıyorum. 2 yıldır kaçak hayatı yaşıyorum. Telefonumu değiştirsem buluyor, girdiğim işten attırıyor. Halen şiddeti ve baskısı devam ediyor."
'ELİM KOLUM BAĞLI HAPİSTE GİBİYİM'
Keziban A., boşandıktan sonra izini kaybettirmek istediğini de söyleyerek, "Elektronik kelepçe var. Yaklaştığı zaman emniyet ve jandarma bana haber veriyor. Bu cihaza rağmen kendimi güvende hissetmiyorum. Elim kolum bağlı hapiste gibiyim. Benim peşimi bırakmaz. Kadınların öldüğünü görüyorum. Ben de onlardan biri olmak istemiyorum" dedi.

ANTALYA

19 Ekim 2019 Cumartesi

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