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Antalyaspor - Gençlerbirliği maçının ardından

DHA

Süper Lig'in 8'inci haftasında Antalya'da oynanan maçta, ligin alt sıralarındaki Gençlerbirliği, Antalyaspor'u deplasmanda 6-0 mağlup etti. Maçtan sonra konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Bu skorun sorumlusu benim" dedi.

Süper Lig'in 8'inci haftasında Antalya'da oynanan maçta, ligin alt sıralarındaki Gençlerbirliği, Antalyaspor'u deplasmanda 6-0 mağlup etti. Maçtan sonra konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Bu skorun sorumlusu benim" dedi.
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, maçla ilgili bir şey söylemeye gerek olmadığını belirterek, bütün sorumluluğun kendisinde olduğunu söyledi. Korkmaz, "Teknik direktör olarak sahaya 11 kişi çıkarıyorsam, bunun tek sorumlusu teknik direktördür. Dolayısıyla bu maçın kazanılmaması, farklı mağlup olunmasının tek sorumlusu benim. Artık, bir gün izin verdim. O izinden sonra toparlanıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.
İSTİFA ÇAĞRISI
Tribünlerin 'istifa' çağrısının sorulması üzerine Korkmaz, şöyle konuştu: "Taraftar istifa isteyebilir, bağırabilir. Ama ben de geçmişte, futbolcu iken, teknik direktör iken yaşadığım tecrübeme dayanarak söylüyorum. Zor anlarda, zor durumlarda herkes birbirine sarılmalı, herkes birbirine destek olmalı. Çünkü işler iyi gittiği zaman herkes sırtınızı sıvazlar, onlara teşekkür ediyorum ama bunun benim için geçerliliği yok. Önemli olan zor anlarda, insanların birbirlerine sarılması, birbirlerine sahip çıkmasıdır. Takım olarak oyuncularımla böyle yapıyoruz. Herkese de bunu tavsiye ediyoruz".
"BU SKORUN SORUMLUSU BENİM"
Oldukça üzgün olan Bülent Korkmaz, "Eksiklik bende. Dediğim gibi bu skorun sorumlusu benim. Sonuca baktığımız zaman da hata benim. Demek ki takımı iyi hazırlamamışım. Takımın rehavete kapıldığını düşünmüyorum. Kazandığımız zaman sıralamada nereye gideceğimizi biliyoruz. Futbolda bazen herkesin başına gelebiliyor. O da bugün oldu. İnşallah bir daha tekrarlanmaz" dedi.
Yenilen bir golde hatası olan ve daha sonra kırmızı kartla oyun dışı kalan Bahadır Öztürk ile ilgili de konuşan Bülent Korkmaz, "Bahadır genç oyuncu. Hata yapacak, yanlış yapacak. O da çok üzüldü. İyi durumda idi. Sezona iyi başladı, öyle de devam ediyordu. Futbolda bunlar oluyor. Tekrarlanmadığı sürece doğru yolda. O da çok üzüldü" diye konuştu.
KAPLAN: BİR YERDE PATLAYACAKTIK
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ise daha önceki maçlarda da çok karakterli ve iyi oynayan futbolcularının olduğunu hatırlatarak sözlerine başladı. İyi oynadıkları maçlarda bir türlü kazanamadıklarına vurgu yapan Mustafa Kaplan, şöyle konuştu: "Ama bugün belki de hiç beklemediğimiz bir skor oldu. Bu oyuncu grubumuzla beraber bir yerde patlayacaktık. Kazandığımız için mutluyuz. İyi bir takımımız var. Bütün oyuncularımı kutluyorum. Tebrik ediyorum. Rakibimiz geçen hafta Fenerbahçe ile oynamıştı. Galibiyetten dolayı moral ve motivasyonlarının üst seviyede olduğunu biliyorduk ama biz kapanarak, çekilerek oynayarak, daha sonra hücuma çok çabuk çıkarak, derin toplarla hücuma gidip pozisyonlar bulmayı hedefledik. Nitekim de öyle oldu. Rakibi iyi analiz ettik. Kazanan biz olduk. İyi maç oldu. Camiamıza hayırlı olsun. Arkamızda duran başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Galibiyeti ona da armağan ediyoruz. Gençlerbirliği camiasını mutlu ettik. Üçüncü bölgede üretkenliğimiz iyiydi. Savunmada pozisyon vermeden maçı bitirdik. 6-0'lık net bir skorla maçı bitirdiğimiz için mutluyuz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Mustafa Kaplan'ın açıklamaları
Bülent Korkmaz'ın açıklamaları

ANTALYA

19 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:42
  • GÜNEŞ 07:01
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:54
  • AKŞAM 18:24
  • YATSI 19:38
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