Caner Cindoruk ‘Sessiz Şarkıcı’yla ödüle uzandı

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsünü düzenleyeceği Antalya Edebiyat Günleri kapsamında öykü dalında verilen en iyi ‘İlk Öykü Kitabı’ başarılı oyuncu Caner Cindoruk’un oldu. 11 hikayeden oluşan ‘Sessiz Şarkıcı’ kitabıyla ödüle uzanan Cindoruk için seçici kurul, “çocukluluğunun şehri Adana’nın alt kültür anlatırken toplumcu bir bakışı elden bırakmamış” değerlendirmesi yaptı.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin yazın dünyasının en canlı alanlarından öykü dalında her yıl verdiği öykü ödüllerinin sahipleri belli oldu. Bu yıl 7 9 Kasım tarihleri arasında 4’üncüsü düzenlenecek Antalya Edebiyat Günleri kapsamında Özcan Karabulut, İbrahim Karaoğlu, Ayşegül Tözeren, Faruk Duman ve Zeynep Uzunbay’dan oluşan seçici kurul, yaklaşık 1.5 yıllık bir süreç içinde yayınmış öykü kitapları arasında yaptığı değerlendirmenin

sonuçlarını açıkladı.



İlk öykü ödülü oyuncu Cindoruk'un

Buna göre, yılın en iyi ilk öykü kitabı ödülüne edebiyatçı bir aileden gelen, başarılı oyuncu Caner Cindoruk değer görüldü. Cindoruk, 11 öyküden oluşan ve Alfa Yayınlarından çıkan Sessiz Şarkıcı isimli kitabıyla ödülün sahibi oldu. Jüri değerlendirmesinde Cindoruk’un, ‘çocukluğunun yurdu Adana'nın sıra dışı, kendine has kültürünü, içinden geldiği sokakları, tanıdığı insanları, hayatı tanıma sürecinde bilincini etkileyen olayları görsel, somut imgelerle, renkli, doğal bir anlatımla’ sunduğuna dikkat çekti. Cindoruk’un şehrin alt kültürünü anlatırken toplumcu bir bakışı da elden bırakmadığına da vurgu yapılırken, başarılı oyuncunun ilk kitabı hakkında, "Duygulu ama öykülerini duygu sağanağına boğmuyor, hayatın görünmeyen yüzündeki gerçeklikleri sergilerken, hüzünle sevinci, çaresizlikle umudu iç içe vermeyi, biraz buruk da olsa okurunu gülümsetmeyi başarıyor" ifadelerinde bulundu.



Öykü ödülü Öztopçu'nun

Yılın en iyi öykü kitabı ödülü ise yazmaya şiirle başlayan Yeni Adımlar, Türkiye Yazıları, Güney, Adam Sanat ve Şiiratı’nde şiirleri, Adam Öykü, Eşik Cini ve Notos dergilerinde öyküleri yayımlanan Kadri Öztopçu’nun oldu. Can Yayınlarından çıkan Kimsenin Bilmediği İnsanlar’la ödüle uzanan Öztopçu hakkında seçici kurul, yazarın Türkçenin ve çağdaş öykünün olanaklarını genişletmeyi başaran kalemlerden biri olduğuna dikkat çekti. Kitabında güçlü gözlemleriyle, insanların bugün yaşadığı duygusal kırılmaları, yaşanan toplumsal gelişmeler karşısında hissettiği savrulmayı güçlü bir dille anlattığı belirtilirken “Kimsenin Bilmediği İnsanlar bu nedenle dili, içeriği ve yazınsal değeri bakımından övgüye değer bir öykü kitabı” değerlendirmesinde bulunuldu.

