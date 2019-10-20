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Başkan Uysal: “Yörük kültürü nostaljide kalmamalı”

İHA

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Yörük Türkmen Gençliği Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin istişare toplantısında Yörük kültürüne ait çalışkanlık, istişare, çevrecilik, diplomasi gibi değer ve kavramların bugüne ve geleceğe uyarlanması gerektiğini dile getirdi, "Kaba bir nostalji düzeyinde kalırsak bir işe yaramaz, memlekete faydası da olmaz" dedi.

Başkan Uysal: “Yörük kültürü nostaljide kalmamalı”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Yörük Türkmen Gençliği Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin istişare toplantısında Yörük kültürüne ait çalışkanlık, istişare, çevrecilik, diplomasi gibi değer ve kavramların bugüne ve geleceğe uyarlanması gerektiğini dile getirdi, “Kaba bir nostalji düzeyinde kalırsak bir işe yaramaz, memlekete faydası da olmaz” dedi.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Yörük Türkmen Gençliği Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin birincisini gerçekleştirdiği genişletilmiş istişare toplantısına katıldı. Muratpaşa Belediyesi’nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde düzenlenen toplantıda derneğin yeni dönem çalışmaları ve bahar aylarında yapılması planlanan gençlik kurultayına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Toplantının açılışında konuşan Başkan Uysal, içinde bulunan ve bir yerleşke kimliğine sahip merkezin iki bölümden oluştuğunu söyledi. Aynı zamanda Avrupa’nın en büyük dernekler yerleşkesi olan sivil toplum bölümüyle derneklerin ve kuruluşların bir arada bulunarak bir ortak akıl platformunu hayata geçirmeyi hedeflediklerini kaydeden Başkan Uysal, “Burada memleketimiz, ülkemiz, şehrimiz yararına fikir üretilmesi ve ortak gelecek düşüncesinin sürekli yaşamasını amaçladık” dedi.

"Farklılıklar güce dönüşüyor"
“Burası, dünyada medeniyetini yükseltmiş ülkelerin yaptığı bütün farklılıkları güce dönüştürme çabasının binası” diyen Başkan Uysal, inovasyon bölümünün ise yüksek teknolojiye kafa yoran, bunu bir ürüne dönüştürme çabası içinde olan insanların, girişimcilerin buluştuğu yer olduğunu aktardı. Burada, ayrıca, çocuk ve gençlere yönelik robotik, kodlama ve dron eğitimleri de verileceğini belirten Uysal, bu yıl ilki gerçekleştirilen Muratpaşa Teknoloji ve Dron Festivali’nin robotik ve kodlama yarışmasında birinci olan takımın Antalya Yörük Türkmen Gençliği adına yarıştığını da hatırlattı.

"Etnik kökene dayanmaz"
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yüz yıl öncesinden çok isabetli bir şekilde yaptığı millet tanımını bugüne miras bıraktığını belirterek konuşmasına devam eden Uysal, "Bizim millet tanımımız etnik kökene dayanmaz. Etnik kökenden ziyade o kültüre mensup olma, tasada ve kıvançta beraber olma, çocuklarını beraber büyütme iradesi, aynı geminin güvertesinde olduğunu anlama, anlatma, hissetme ve ülkenin refahı için, mutluluğu için, gelişmesi için birlikte çalışmaya dayanır. Biz Yörükler olarak bunun çok farkındayız. Ülkenin temel, kadim yaşam şeklinin temsil eden kültür damarı olarak çok farkındayız. Kucağımız geniş açıyoruz, ufkumu uzun tutuyoruz" ifadelerinde bulundu.
Bu bakış açısı içinde geleneksel öğelerden hiç vazgeçilmediğinin de altını çizen Uysal, “Zaten geleneksel öğelerimiz bizi geleceğe taşıyor” dedi. Yörük kültürüne içkin olan çalışkanlık, pratik çözümcü olmak, cinsiyetler arası dengeyi gözetme, istişare, çevrecilik, diplomasi gibi özelliklerin bugüne ve geleceğe uyarlanması gerektiğini dile getiren Uysal, “Kaba bir nostalji düzeyinde kalırsak bir işe yaramaz, memlekete faydası da olmaz. Yörüklükten elde ettiğimiz bu değerler, bugüne uyarlandığında ve doğru yorumlandığında çok bizi çok yükseltebilecek değerler” diye konuştu.

ANTALYA

20 Ekim 2019 Pazar

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