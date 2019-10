Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. İki gün süren şampiyonanın tema kategorisi deniz tavşanları olarak belirlenirken, ödül töreninde dereceye giren video ve fotoğrafların gösterimi yapıldı.

Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası, video ve fotoğraf dallarında yapıldı. Şampiyonaya 15 spor kulübünden 30, dalış eşleriyle 60 yarışmacı katıldı. Yarışmacılar, Kaş'taki Hidayet Koyu, Heybeli Ada, Kanyon ve Güvencin Adası'nda iki gün boyunca 4 dalış gerçekleştirdi. Yaptıkları dalışlarda fotoğraf dalında balık, makro, konulu makro, geniş açı ve modelli geniş açı kategorilerinde en iyi fotoğrafı çekmeye çalışan yarışmacılar, videoda ise en iyi görüntüyü yakalamak için uğraştı. Jürinin iki dalda yaptığı seçimler sonrası her iki dalda da ilk 3'e girenler belirlendi.

En iyi fotoğrafı ve en iyi videoyu çekerek dereye giren yarışmacılar için Kaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ödül töreni düzenlendi. Törene Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, AK Parti Sakarya Milletvekili Metin Bulut, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özer, yarışmacılar ve Kaşlılar katıldı.

Yarışma sonunda video dalında Ali Can Balcı, en iyi görüntüleme dalında Tuncer Yılmaz, en iyi görüntüleme takım dalında Kuşadası Yat ve Yelken Spor Kulübü birinci oldu. Fotoğraf kategorilerinde balık dalında Yavuz Pilevli, makro dalında Ferhan Coşkun, konulu makro dalında Hakan Başar, geniş açı dalında Tuncer Yılmaz ve modelli geniş açı dalında Rüştü Kirman birinci oldu.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "Kaş temiz denizi ve iklimiyle 12 ay her türlü deniz etkinliğinin yapılabileceği bir yer. Çektiğiniz fotoğraflarla, videolarla Kaş'ın tanıtımına önemli bir katkı sağlayacaksınız. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Ulaş Akhan, "Kaş Türkiye'nin ve dünyanın çok önemli dalış merkezi. Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonalarının Kaş'ta yapılması bunun en güzel göstergesi. Dalışa başlamadan önce sualtı dalışı yapanları garipsiyordum. Şimdi dalış yapmayanları garipsiyorum. Sualtında çok gizemli bir dünya var. Bu dünyayı dalarak keşfetmek gerek" diye konuştu.

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özer de şunları söyledi:

"İki gün boyunca sualtının en güzelini yakalamak için çalıştınız. Bu bir yarışma. Kazananı ve kaybedeni olacak. Önemli olan bu yarışmaya katılmak. Bu yarışmaya katılma cesaretinizden dolayı tüm yarışmacı arkadaşlarımı kutluyorum."

Ardından yarışmalarda dereceye girenlerin kupa ve madalyaları verildi.



