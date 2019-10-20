Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "Antalya'ya gelen turist sayısı artmaya devam ediyor. İyi bir Ekim geçiriyoruz. 2019 hedefimiz olan 16 milyon turist hedefini yakalayacağız" dedi.

Turizmin başkenti Antalya, Ekim ayının sonlarına doğru 16 milyon turist hedefine ilerliyor. Geçtiğimiz yıl 13 milyon 642 bin turist ağırlayan Antalya’da bu yıl turist sayısı Ekim ayı itibarıyla 14 milyona ulaştı. Geçen yıla göre yüzde 15 artışla 5 milyon 171 bine ulaşan Rusya yine ilk sırada yer aldı. En çok turistin geldiği ikinci ülke Almanya olurken, ardından sırasıyla Ukrayna, İngiltere, Polonya ve Hollanda oldu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan POYD Başkanı Ülkay Atmaca, Antalya'ya gelen turist sayısının artmaya devam ettiğini belirtti. Ekim ayının ilk yarısında yüzde 20’lik bir büyüme gerçekleştiğini aktaran Atmaca, "2019 hedefimiz olan 16 milyon turist hedefini yakalayacağız. Şu ana kadar otellerimizin dolulukları gayet iyi. İyi bir sezon yaşıyoruz, iyi bir Ekim geçiriyoruz. Ekim ayında yine bir rekoru kırdık, her ay yeni rekorlar kırdık, 2019 yılı bizim için rekorlar yılı oldu" şeklinde konuştu.

ANTALYA 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:23

YATSI 19:37

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