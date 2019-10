Lösemili çocuk annelerinin el emekleri hastalara umut oluyor Bu mağazanın her müşterisi hayırsever

Antalya’da Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından gelirleri tümüyle hasta ve yakınlarına bağışlanacak olan “LSV Dükkan” isminde bir mağaza açıldı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), gelirleri tümüyle hasta ve yakınlarına bağışlanacak olan “LSV Dükkan” isminde bir mağaza açtı. Antalyalıların yoğun ilgi gösterdiği açılışta LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer başta olmak üzere, hasta ve yakınlarının yanı sıra birçok gönüllü de hazır bulundu. 250 metrekare kapalı alanı olan mağazada erişte, tarhana, salça, zeytinyağı gibi tümüyle organik gıdalar ile el yapımı oyuncak ve hediyelik eşyalar satışa sunuldu. “Lösemili çocuklarımızın annelerinin el emeği göz nuru olan bu ürünlerin tamamı LÖSEV’in atölyelerinde üretiliyor” diyen Dr. Üstün Ezer, ürünlerin kalite kontrollerinin kendi laboratuarlarında yapıldığını belirtti. Hastalığın tedavi süresince sağlanan tıbbi desteğin yanında moral desteğinin de çok önemli olduğunu vurgulayan Ezer, "Tedavinin yarısı ilaç ise diğer yarısı iyi beslenme, moral ve motivasyon. Avrupa’yı geçen bir başarımız var. Çünkü LÖSANTE isimli hastanemiz sadece bir hastane değil. İçinde koleji, misafirhaneleri, sosyal tesisleri olan multidisipliner bir merkez. Türkiye’nin her yerinden gelen hastalara tedavi hizmeti sunuyor. Verilen tüm sağlık hizmetleri ücretsiz. Vakfın bağış gelirleri ile bu giderler karşılanıyor. Gelirlerimizin bir kısmı da işte bu açılışını yaptığımız mağazalardan gelmekte. 0 yıllık tecrübemizi ve diğer kentlerdeki güzel uygulamalarımızı Antalyalılarla paylaşmaya devam edeceğiz. Milli Emlak Müdürlüğü ile koordineli olarak bize sadece bir arazi gösterin üzerinde hayat kurtaralım. Cana can katan bir sağlık kompleksi de Antalya’da olsun" ifadelerinde bulundu.



"LÖSEV’e giden her kuruş, bir çocuğa can"

LÖSEV Aile Komitesi üyesi Fikret Kaplan ise, "Nasıl hastalığımız boyunca LÖSEV yanımızdaydı, hastalığı yendikten sonra da biz onların yanında olmalıyız. Hasta olan, hastalığı yenen kişiler ve aileler Antalya ofisimize buyursun gelsin. Kayıt olsun, iletişim içinde olalım. Antalyalılar, LÖSEV’e verilen her kuruşun çocuklara can olarak gittiğini bilsinler” diye konuştu.



"Hastalığı yendikten sonra biz de ailenin parçası olduk”

Antalyalı Altun ailesi ise 2011 yılında lösemi tanısı ile hastaneye yattıkları anda LÖSEV gönüllüleri ile tanıştıklarını belirterek, "O günden hastalığı yendiğimiz 2015 yılına kadar hiçbir karşılık beklemeden LÖSEV ailesi maddi manevi tüm imkanları ile tedavimiz boyunca yanımızda oldu. Biz de 2015 yılından itibaren bu büyük ailenin bir parçası olduk. Artık bizler de diğer çocuklar kurtulsun diye birer gönüllü olarak her türlü desteği vermeye çalışıyoruz" dedi.

Açılışta gözyaşlarına hakim olamayan Betül Şener ise herhangi bir hastalıklarının olmadığını kızıyla birlikte LÖSEV gönüllüsü olarak tüm çalışmalara katıldıklarını, bu açılışta hasta ailelerinin kendisine teşekkür edince duygularına hakim olamayarak sevinç gözyaşları döktüğünü ifade etti. Açılışı günü ürünleri satın almak için uzun kuyruklar oluşturan Antalyalı hayırseverlere “LSV Dükkan” pazar günü hariç tüm hafta boyunca hizmet verecek.

