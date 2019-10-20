Lösemili çocuk annelerinin el emekleri hastalara umut oluyor Bu mağazanın her müşterisi hayırsever

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Lösemili çocuk annelerinin el emekleri hastalara umut oluyor Bu mağazanın her müşterisi hayırsever

İHA

Antalya'da Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından gelirleri tümüyle hasta ve yakınlarına bağışlanacak olan "LSV Dükkan" isminde bir mağaza açıldı.

Lösemili çocuk annelerinin el emekleri hastalara umut oluyor Bu mağazanın her müşterisi hayırsever

Antalya’da Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından gelirleri tümüyle hasta ve yakınlarına bağışlanacak olan “LSV Dükkan” isminde bir mağaza açıldı.
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), gelirleri tümüyle hasta ve yakınlarına bağışlanacak olan “LSV Dükkan” isminde bir mağaza açtı. Antalyalıların yoğun ilgi gösterdiği açılışta LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer başta olmak üzere, hasta ve yakınlarının yanı sıra birçok gönüllü de hazır bulundu. 250 metrekare kapalı alanı olan mağazada erişte, tarhana, salça, zeytinyağı gibi tümüyle organik gıdalar ile el yapımı oyuncak ve hediyelik eşyalar satışa sunuldu. “Lösemili çocuklarımızın annelerinin el emeği göz nuru olan bu ürünlerin tamamı LÖSEV’in atölyelerinde üretiliyor” diyen Dr. Üstün Ezer, ürünlerin kalite kontrollerinin kendi laboratuarlarında yapıldığını belirtti. Hastalığın tedavi süresince sağlanan tıbbi desteğin yanında moral desteğinin de çok önemli olduğunu vurgulayan Ezer, "Tedavinin yarısı ilaç ise diğer yarısı iyi beslenme, moral ve motivasyon. Avrupa’yı geçen bir başarımız var. Çünkü LÖSANTE isimli hastanemiz sadece bir hastane değil. İçinde koleji, misafirhaneleri, sosyal tesisleri olan multidisipliner bir merkez. Türkiye’nin her yerinden gelen hastalara tedavi hizmeti sunuyor. Verilen tüm sağlık hizmetleri ücretsiz. Vakfın bağış gelirleri ile bu giderler karşılanıyor. Gelirlerimizin bir kısmı da işte bu açılışını yaptığımız mağazalardan gelmekte. 0 yıllık tecrübemizi ve diğer kentlerdeki güzel uygulamalarımızı Antalyalılarla paylaşmaya devam edeceğiz. Milli Emlak Müdürlüğü ile koordineli olarak bize sadece bir arazi gösterin üzerinde hayat kurtaralım. Cana can katan bir sağlık kompleksi de Antalya’da olsun" ifadelerinde bulundu.

"LÖSEV’e giden her kuruş, bir çocuğa can"
LÖSEV Aile Komitesi üyesi Fikret Kaplan ise, "Nasıl hastalığımız boyunca LÖSEV yanımızdaydı, hastalığı yendikten sonra da biz onların yanında olmalıyız. Hasta olan, hastalığı yenen kişiler ve aileler Antalya ofisimize buyursun gelsin. Kayıt olsun, iletişim içinde olalım. Antalyalılar, LÖSEV’e verilen her kuruşun çocuklara can olarak gittiğini bilsinler” diye konuştu.

"Hastalığı yendikten sonra biz de ailenin parçası olduk”
Antalyalı Altun ailesi ise 2011 yılında lösemi tanısı ile hastaneye yattıkları anda LÖSEV gönüllüleri ile tanıştıklarını belirterek, "O günden hastalığı yendiğimiz 2015 yılına kadar hiçbir karşılık beklemeden LÖSEV ailesi maddi manevi tüm imkanları ile tedavimiz boyunca yanımızda oldu. Biz de 2015 yılından itibaren bu büyük ailenin bir parçası olduk. Artık bizler de diğer çocuklar kurtulsun diye birer gönüllü olarak her türlü desteği vermeye çalışıyoruz" dedi.
Açılışta gözyaşlarına hakim olamayan Betül Şener ise herhangi bir hastalıklarının olmadığını kızıyla birlikte LÖSEV gönüllüsü olarak tüm çalışmalara katıldıklarını, bu açılışta hasta ailelerinin kendisine teşekkür edince duygularına hakim olamayarak sevinç gözyaşları döktüğünü ifade etti. Açılışı günü ürünleri satın almak için uzun kuyruklar oluşturan Antalyalı hayırseverlere “LSV Dükkan” pazar günü hariç tüm hafta boyunca hizmet verecek.

ANTALYA

20 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 05:42
  • GÜNEŞ 07:02
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:53
  • AKŞAM 18:23
  • YATSI 19:37
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

16 yaşındaki Osman, sulama kanalı kenarında ölü bulundu
YEREL HABERLER 16 yaşındaki Osman, sulama kanalı kenarında ölü ...
Kepez’de pedallar yarıştı
YEREL HABERLER Kepez’de pedallar yarıştı
Antalya’da zeytin ağacı katliamı 40 yıllık zeytin ağaçlarının zeytinlerini toplayıp ardından ağaçları kesen yabancı uyruklu şahıs, polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü Zekiye Kalken: “Tenekelerle camiden sular taşıdık, 40 sene boyunca yetiştirdik”
YEREL HABERLER Antalya’da zeytin ağacı katliamı 40 yıllık zeytin ...
Gazipaşa'dan Mehmetçiğe 1 ton çekirdeksiz nar
YEREL HABERLER Gazipaşa'dan Mehmetçiğe 1 ton çekirdeksiz nar
Yıllar sonra 'Komando Marşı' okudular
YEREL HABERLER Yıllar sonra 'Komando Marşı' okudular
Turistler geliyor, Antalya 16 milyon hedefine ilerliyor POYD Başkanı Atmaca: "İyi bir Ekim geçiriyoruz, turist sayısı artmaya devam ediyor"
YEREL HABERLER Turistler geliyor, Antalya 16 milyon hedefine ...
Yıldızların Altında Manavgat yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Yıldızların Altında Manavgat yarışmasında ödüller ...
Andrey Karlov, Demre'de anıldı
YEREL HABERLER Andrey Karlov, Demre'de anıldı
Efsaneler Kupası Galatasaray'ın
YEREL HABERLER Efsaneler Kupası Galatasaray'ın
Alanya'da orman yangını
YEREL HABERLER Alanya'da orman yangını
Kitap Fuarında ‘Devlet Güvenliği’ ve ‘Acil Demokrasi’ konuşuldu
YEREL HABERLER Kitap Fuarında ‘Devlet Güvenliği’ ve ‘Acil Demokrasi’ ...
Kollarının eksikliğini ayaklarıyla giderdi, azmiyle örnek oldu
YEREL HABERLER Kollarının eksikliğini ayaklarıyla giderdi, azmiyle ...
Antalya’da ev yangını
YEREL HABERLER Antalya’da ev yangını
'Öğretmene hakaret' davası, LÖSEV'e bağış ve özür ilanıyla düştü
YEREL HABERLER 'Öğretmene hakaret' davası, LÖSEV'e bağış ve özür ...
Sadece bir tanesi günde 6 kilo süt veriyor Antalya'da süt verimi oldukça yüksek olan Halep keçisine talep artıyor Hacı Mahmut Demir: "Günde bir tanesinden 4 ile 6 kilo arasında süt alıyoruz" Veteriner Hekim Şenol Manis: "Süt verimi iyidir, et bakımından da zayıf gibi görünse de eti sıkıdır"
YEREL HABERLER Sadece bir tanesi günde 6 kilo süt veriyor Antalya'da ...
Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası ...
Antalya tarihinde bir ilk: 14 milyon turist
YEREL HABERLER Antalya tarihinde bir ilk: 14 milyon turist
Alanya’da orman yangını
YEREL HABERLER Alanya’da orman yangını
Antalya Körfezi'nde 'şeytan vatozu' ilk kez görüldü
YEREL HABERLER Antalya Körfezi'nde 'şeytan vatozu' ilk kez görüldü
40 metrelik falezlerde Mehmetçiğe destek pankartı
YEREL HABERLER 40 metrelik falezlerde Mehmetçiğe destek pankartı
Bu evde her şey ters, evin kendisi bile
YEREL HABERLER Bu evde her şey ters, evin kendisi bile
Büyükşehir’in Mobil Kuaför Tırı Kemer’deydi
YEREL HABERLER Büyükşehir’in Mobil Kuaför Tırı Kemer’deydi
ASAT heyeti hizmetleri yerinde inceledi
YEREL HABERLER ASAT heyeti hizmetleri yerinde inceledi
Başkan Uysal: “Yörük kültürü nostaljide kalmamalı”
YEREL HABERLER Başkan Uysal: “Yörük kültürü nostaljide kalmamalı”

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X