ElmalÄ± ilÃ§esinin taÅŸkÄ±n riski azaltÄ±lÄ±yor

Turizmin yanÄ±nda tarÄ±m alanÄ±nda da Ã¶nemli bir kent olan Antalya'da, TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± Devlet Su Ä°ÅŸleri (DSÄ°) Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, yaptÄ±ÄŸÄ± yatÄ±rÄ±mlarla Antalya'nÄ±n topraklarÄ±nÄ± su ile buluÅŸturmaya, vatandaÅŸlara iÃ§me ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taÅŸkÄ±n riskini azaltmaya devam ediyor.

Konuya iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapan DSÄ° Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ MevlÃ¼t AydÄ±n, Antalya ili ve ilÃ§elerinin tarÄ±m alanlarÄ±nÄ±n ve yerleÅŸim yerlerinin taÅŸkÄ±n zararlarÄ±ndan korunmasÄ± maksadÄ±yla tamamlanan 94 adet dere Ä±slahÄ± ile Antalya ÅŸehir merkezi, 147 yerleÅŸim yeri ve 176 bin 835 dekar arazinin taÅŸkÄ±n zararlarÄ±ndan korunduÄŸunu aktardÄ±. AydÄ±n, â€œDSÄ°, yaptÄ±ÄŸÄ± dere Ä±slahlarÄ± ile hem derelerdeki taÅŸkÄ±n riskini azaltmakta, hem de vatandaÅŸlarÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±nda Ã¶ncÃ¼ rol oynamaktadÄ±r" dedi.

ElmalÄ±'da 2018 yÄ±lÄ± AÄŸustos ayÄ±nda meydana gelen taÅŸkÄ±nlarÄ±n ardÄ±ndan bÃ