Kumluca'da Kadın Kooperatifleri gelişecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı arasında imzalanan ’Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü’ kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Antalya’nın kadın kooperatifleri güçleniyor.

Kadın kooperatifçiliğinin güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Antalya ilinin 19 ilçesinde, üretim yapan kadınların emeklerinin ve ürünlerinin değerlendirilerek kooperatifler aracılığıyla pazar imkanı sağlanmasına yönelik toplantılar düzenleniyor. Bu toplantıların dördüncüsü Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü İbrahim Irmak, Kumluca İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsa Akşit, Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, Antalya Kadın Kooperatifleri Başkanı Kezban Kaya, STK Temsilcileri ve çok sayıda kadın çiftçinin katılımıyla Kumluca Ziraat Odası Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleşti.

Toplantıda kadın üreticilerin yetiştirdikleri kudret narı, zeytini harnup pekmezi, kuru sebzeler, sumak kurusu, keçi sütü reçeli, çam kozalağı şurubu, tarhana, hayıt balı, kekik balı, turunç reçeli, portakal reçeli, nar reçeli, nar ekşisi, salça, konserve gibi birçok ürünün nasıl değerlendirilmesi gerektiği, hangi pazarlara sunulması gerektiği, kooperatiflerle birlikte hangi işbirlikleri geliştirilebileceği konularında bilgi alış verişinde bulunuldu.

ANTALYA 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:43

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