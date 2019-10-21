Aksu protokolü ile sporcular kaynaştı

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Aksu Belediye Spor Kulübünün sporcuları ile Aksu protokolünü bir araya getirdi. Güreş sahasında gerçekleştirilen kaynaşma yemeğine Aksu Kaymakamı Aydın Ergün de katıldı.

Aksu Belediye Spor Kulübündeki sporcular Belediye Başkanı Halil Şahin’in ev sahipliğinde Aksu protokolü ile buluştu. Başkan Şahin’in düzenlemiş olduğu kaynaşma yemeğine Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, AK Parti İlçe Başkanı Tevfik Fuat Cebeci, İYİ Parti İlçe Başkanı Recep Bal, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Salih Demirtaş, İlçe Müftüsü Mehmet Ceylan, Aksu Üretici Birliği Başkanı Turan Şahin, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Spor Kulübü Başkanı Mehmet Selvi ve yönetimi de eşlik etti. Yemek öncesi sporcularla yakından ilgilenen Başkan Şahin, “Belediye yönetimi olarak bizler her zaman sporcularımızın yanındayız. Düzenlemiş olduğumuz yemekle hem sporcularımızı motive edelim hem de ilçe protokolümüz ile kaynaşmalarını sağlayalım istedik. Onlara olan güvenimiz ve desteğimiz tam” diye konuştu.

ANTALYA 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:21

YATSI 19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.