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Baba vasiyeti için 1 yılda 80 bin kilometre yol yaptı

DHA

ANTALYA'da profesyonel dağcı ve rehber Cuma Gök, bir yıl önce kaybettiği babası Seyit Hacı Yahya Gök'ün vasiyetini yerine getirerek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 9 ilde 380 çocuğa mont, ayakkabı, çanta, kırtasiye ve oyuncak dağıttı. 1 yılda 80 bin kilometre yol yapan Gök, Antalya'dan başlattığı gönül köprüsüne herkesin imkanları ölçüsünde katkı vermesini istedi.

ANTALYA'da profesyonel dağcı ve rehber Cuma Gök, bir yıl önce kaybettiği babası Seyit Hacı Yahya Gök'ün vasiyetini yerine getirerek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 9 ilde 380 çocuğa mont, ayakkabı, çanta, kırtasiye ve oyuncak dağıttı. 1 yılda 80 bin kilometre yol yapan Gök, Antalya'dan başlattığı gönül köprüsüne herkesin imkanları ölçüsünde katkı vermesini istedi.
Batman'da yaşayan ve geçen yıl kaybettiği babası Seyit Hacı Yahya Gök'ün yıllarca yoksul ailelerin çocuklarına yardım eli uzatmaya çalıştığını anlatan Gök, "Babamın izinden gitmem gerektiğini biliyordum. Babam yaşadığı sürede bize hep yoksullara yardım etmemiz gerektiği yönünde nasihatte bulunurdu. Biz o nasihatlerle büyüdük. Öyle bir babanın oğlu olduğum için gurur duyuyorum. Onun başlattığı bu gönül bağını ondan sonra ben sürdürmeye çalışacağım" dedi.
Babasını kaybettikten sonra vasiyetini yerine getirmek için 1 yılda 40 kez Siirt, Batman, Mardin, Kars, Bitlis, Bingöl, Urfa ve Erzincan'a gittiğini belirten Gök, bu sürede 80 bin kilometre yol yaptığını söyledi. Gök, "1 yıl içerisinde 380 çocuğa kendi imkanlarımla mont, ayakkabı, çanta, kırtasiye ve oyuncak götürdüm. Ancak o bölgelerdeki çocuklara bir dost eli uzatmak isteyen herkesin desteğini bekliyorum. Antalya'dan başlattığımız bu gönül köprüsünü elimden geldiğince baba vasiyeti olarak sürdürmeye çalışacağım" diye konuştu.

ANTALYA

21 Ekim 2019 Pazartesi

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