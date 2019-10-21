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Silikon meme protezi meme kanseri riskini arttırmıyor

İHA

Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümünden Prof. Dr. Koray Coşkunfırat, "Silikon meme protezli bir memede kanser gelişmesi riski artmaz, normal meme dokusu ile aynıdır" dedi.

Silikon meme protezi meme kanseri riskini arttırmıyor

Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümünden Prof. Dr. Koray Coşkunfırat, "Silikon meme protezli bir memede kanser gelişmesi riski artmaz, normal meme dokusu ile aynıdır" dedi.
Memorial Antalya Hastanesi Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümünden Prof. Dr. Koray Coşkunfırat "131 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı” nedeniyle meme protezi hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı. Kadının beden görünümünde fiziğini tamamlayan meme yapısının omuz genişliği, göğüs çevresi, bel ve kalça çevresi ölçümlerinde önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Coşkunfırat, "Meme hacminin küçük olması, yapısal olarak değişik nedenlerle biri diğerinden daha küçük ve asimetrik görünümdeki meme yapısı silikon meme protezleri ile estetik bir hale getirilebiliyor. Silikon uygulamalar emzirmeye engel teşkil etmediği gibi kanser gibi hastalıklar için de zemin oluşturmuyor. Meme protezleri, meme şeklinde hazırlanmış balona benzer yapılardır. Yuvarlak ve anatomik denilen damla şeklinde olanları mevcuttur. Kadının memesindeki duruma uygun olarak bunlardan biri seçilir. Balon kısmı silikondan yapılmıştır, protezin yüzeyi pürtüklü ya da düz olarak üretilmiştir. Balonun içini dolduran maddeler farkı olabilir; günümüzde en sık tercih edilen içi silikon jel ile dolu olan meme protezleridir. Bunlar değişik boyut ve hacimde üretilmekte ve hastaya uygun olan protez ölçüsü doktor ile detaylı fikir alışverişinden sonra belirlenmektedir. Ayrıca ameliyat sırasında deneme protezleri uygulanarak ideal ölçü bulunabilir ve bu boyut tespitine göre orijinal protez konulabilir" diye konuştu.

"Emzirmeye engel değil"
Silikon ameliyatı olan hastaların emzirmesine engel olmadığını dile getiren Prof. Dr. Coşkunfırat, "Meme kanseri dahil herhangi bir hastalık gelişmesi riski silikon olmayan kişilere göre artış göstermez. Meme büyütme ameliyatında, memenin büyütülmesi vücut için yabancı bir madde ile sağlanabildiğinden, proteze ait sorunlar olabilir. Protez çevresinde kapsül adı verilen bir zarın gelişmesine bağlı sertleşme ve daralmalar olabilir. İnce zar herhangi bir probleme yol açmaz, orta kalınlıkta bir zar oluşması halinde memede hafif bir sertlik ve meme tabanında belirginlik fark edilebilir. Silikon uygulanan memede daha sonra yapılacak mamografi ve cerrahi muayene problem oluşturmaz, protez mamografide bir boşluk olarak görülür. Silikon meme protezli bir memede kanser gelişmesi riski artmaz, normal meme dokusu ile aynıdır. Meme kanseri geliştiği takdirde protezli memede de meme kanserine yönelik ameliyat ve diğer tedavi şekilleri standartlar doğrultusunda uygulanır. Meme büyütme ameliyatına karar vermeden önce, rahatsız eden durum ve ameliyattan beklenti doktora açıkça söylenmeli, seçilecek protez, protezin hangi kesiden uygulanacağı, anestezi tipi, ameliyatın erken ve geç sonuçları detaylıca görüşülmelidir" diye belirtti.

"Ameliyat izleri zamanla geçiyor"
Ameliyatta protezin uygulanması için 45 santimlik kesiler açıldığını ifade eden Coşkunfırat, "Bu izin yerleşimi meme altı kıvrımından, meme başının kenarından ve koltukaltından olabilir. Silikon yerleştirme yerinden daha önemli olan elde edilecek şekil ve büyüklüktür. Giriş yeri neresi olursa olsun bir iz kalacaktır. Bunlar başlangıçta belirgindir ama zamanla belirsizleşir. Protez hastanın meme yapısına göre meme dokusu arkasına ya da göğüs kasının arkasına yerleştirilebilir. Protez göğüs kası arkasına konmuşsa birkaç gün kol hareketlerinde kısıtlılık olabilir. Ameliyat sonrası memeye sutyen ya da sargı uygulanır. Erimeyen dikişler varsa 1012 gün sonra alınabilir. Erken dönemde şişlik olabilir, meme başında hissizlik ve deri üzerinde morumsu renk değişimi olabilir. Bunlar kısa sürede kendiliğinden kaybolur. Hasta 45 gün içinde işine dönebilir. 34 haftadan sonra protez yerine yerleşir ve meme normal olarak işlevini kazanır. Hastaya 2 ay zıplama ve koşma gerektiren ağır sporlardan uzak durması önerilir. Silikon protezlerin dış yüzeyi çok ince olmakla birlikte dış darbelere oldukça dayanıklıdır. Normal ve orta dereceli masajlar zarar vermez. Kişi ameliyattan 23 ay sonra yüzükoyun yatabilir. Silikonun yırtılması nadir bir durumdur, araç içi trafik kazalarında olduğu gibi sıkışmalarla, yüksekten düşmelerle ve delici alet yaralanmaları ile ortaya çıkabilir" dedi.

ANTALYA

21 Ekim 2019 Pazartesi

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