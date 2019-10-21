Alanya Belediye Tiyatrosu turnede

Alanya Belediye Tiyatrosu, 5.Uluslararası Ankara Kukla Festivali’ne katılmak için yola çıktı.

Geçtiğimiz hafta ilk turnesini Bursa’da düzenlenen 24. Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Festivali’nde gerçekleştiren ABT, 22 Ekim yarın ise Yılmaz Güney Sahnesi’nde Ankara seyircisiyle buluşarak sezonun ikinci turnesini de yapmış olacak. İlk kez geçen yıl sahnelenen ve izleyiciden büyük beğeni alan Kral Olmak İstemeyen Aslan Ankaralı seyircilerle buluşmak için bugün yola çıktı. 19 Ekim’de başlayan ve 27 Ekim tarihine kadar devam edecek 5. Uluslararası Ankara Kukla Festivali’nde sahneye alacak Kral Olmak İstemeyen Aslan, böylece kukla oyunları, sergiler ve atölyelerden oluşan 42 etkinliğin içine adını da yazdırmış olacak.

Tiyatro Tempo’da açılışı yapılan festival, Ankara merkez ve Beypazarı İlçesi’ni de içine alan 13 ayrı mekanda izleyicileriyle buluşmaya devem ediyor.

Uluslararası Ankara Kukla Festivali’nde bu yıl Kazakistan, Ukrayna, Bulgaristan, Almanya, İsrail, Rusya ve Türkiye’den katılan sanatçılar sergiler, atölye çalışmaları, yetişkin ve çocuk oyunlarıyla Ankaralı seyircilerle birlikte olacaklar.

ANTALYA 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:43

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