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'Ailemle Güçlüyüm’ projesi Muratpaşa’da kız çocuklarının okullaşma oranı için harekete geçildi

İHA

Muratpaşa Belediye başkanı Ümit Uysal, Zeytinköy bölgesinde kız çocuklarının okullaşma oranını yükseltecek ve bu konuda rol model olacak aileleri oluşturacak 'Ailemle Güçlüyüm' projesinin tanıtım toplantısında, sahada, birebir çalışarak uygulanan bu tip projelerin dokunduğu insanın hayatını değiştiren sonuçlar ortaya çıkardığını söyledi.

'Ailemle Güçlüyüm’ projesi Muratpaşa’da kız çocuklarının okullaşma oranı için harekete geçildi

Muratpaşa Belediye başkanı Ümit Uysal, Zeytinköy bölgesinde kız çocuklarının okullaşma oranını yükseltecek ve bu konuda rol model olacak aileleri oluşturacak ‘Ailemle Güçlüyüm’ projesinin tanıtım toplantısında, sahada, birebir çalışarak uygulanan bu tip projelerin dokunduğu insanın hayatını değiştiren sonuçlar ortaya çıkardığını söyledi.
Muratpaşa Belediyesi’nin Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Antalya Şubesi, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Türk Psikologlar Derneği Antalya Şubesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Birimi işbirliğinde ‘Ailemle Güçlüyüm’ projesi düzenlenen tanıtım toplantısıyla başladı. Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde düzenlenen toplantıya, Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Kocaoğlu’nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Amaç ve hedefler
Kız çocuklarının okullaşmasına yönelik tutum ve davranışları değiştirmek ve toplumda rol model görevi görecek aileleri oluşturmayı hedefleyen proje, Gebizli Mahallesi’nde bulunan İnönü Ortaokulu’nda uygulanacak. İnönü Ortaokulu’na eğitimlerine devam eden kız çocuklarının aileleriyle gerçekleştirilecek “Ailemle Güçlüyüm” projesinde ailelere yönelik eğitim seminerleri düzenlenecek. Toplantısının açılış konuşmasını yapan TÜKD Antalya Şube Başkanı Ayla Yüksel, 2000’li yıllardan itibaren dernek olarak Zeytinköy ve bölgesinde birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. ‘Ailemle Güçlüyüm’ projesinin bölgedeki 5’inci çalışmaları olduğunun altını çizen Yüksel, “Temel amacımız; kadınlarımızın ve kız çocuklarımızın eğitimleri, sorunları, onları hayata hazırlamak, onları eğitim ya da girişimcilik kanalıyla topluma ve sosyal hayata kazandırmak” dedi.

"Eylem açığını kapatıyoruz"
Başkan Uysal ise Muratpaşa Belediyesi’nin TÜKD ile uzun süredir devam eden işbirliğinin önemine dikkat çekti. Bu işbirliğiyle hayata geçirilen projelerinin sahada, insanlarla birebir ilgilenerek, bölgede uygulanarak gerçekleştirildiğine ve bir anlamda ‘eylem açığını’ kapattığına dikkat çeken Uysal, nihai olarak dokunduğu insanın hayatını değiştiren sonuçlar ortaya çıkardığını söyledi. Uysal, "Özellikle projenin de uygulama alanı olan Zeytinköy bölgesinde, belediye olarak, mülkiyet sorunun bölgede oturanların lehine yasal çerçevede çözülmesi, 11 yeni cadde ve sokağın açılması, bölgenin imar sorunun kökünden çözülmesi, bölgenin kültürel dokusunun tanınması ve onun icra edileceği mekanların oluşturulması gibi başlıklarda toplanabilecek çalışmaları yerine getirdik" ifadelerinde bulundu.
Uysal, başta TÜKD Antalya Şubesi olmak üzere sivil toplum kuruluşlarıyla bölgenin sosyolojisini, aileyi ve çocukları etkileyen çalışmaları da hayata geçirdiklerini belirterek “Yeni projemizin de çok ciddi derinlik ve etkinlik kazandıracağına inanıyorum” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından tanıtım toplantısı Prof. Dr. Fulya Sarvan’ın proje hakkındaki sunumuyla devam etti.

ANTALYA

21 Ekim 2019 Pazartesi

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