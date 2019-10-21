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"Kalıcı makyaj kanser veya tümörün geç fark edilmesine neden olabilir"

İHA

"Kalıcı makyaj kanser veya tümörün geç fark edilmesine neden olabilir"

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Akman Karakaş, kalıcı makyajın kanser veya tümörün geç fark edilmesine neden olabileceğini söyledi.
Kişilerin, kalıcı makyajı, güzelleşmek ve kendisini iyi hissetmek için yaptırdığına değinen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Akman Karakaş, kalıcı makyajı yaptırırken bilinçli olmak gerektiğinin altını çizerek, “Kalıcı makyaj yaptırmadan önce kişi kendisinin deri özelliklerini bilmesi gerekiyor, alerjiye yatkın mı, deri hastalığı var mı, cilt kanserlerine yatkın bir durumu var mı, bunları bilmek sonradan oluşacak problemlerin önüne geçmek için ilk ve önemli bir adım” dedi.
Karakaş, kalıcı makyaj yaptırırken temizlik ve hijyen koşullarına, uygulanan yerlerin belirli bir standartta olmasına, profesyonel ellerde yapılmasına ve merdiven altı yerler olmamasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Kalıcı makyajın uygulanması esnasında enfeksiyon ve alerjik reaksiyonlar gibi sorunlarla karşılaşabilineceğini belirten Karakaş “Kalıcı makyaj yapılırken steril çalışılsa bile deride travma, zedelenme olduğu için sonrasında gerek derideki mikroorganizmalar gerekse de dışarıdan gelecek mikroorganizmalar enfeksiyon riskine neden olabilir. Bunun önüne geçmek için uygulanacak kişiye bilgi verilmesi önemli” diye konuştu.
Kalıcı makyaj yaptıranların, deri kanseri taramasını yılda bir kez de olsa doktoruna yaptırmasının önemli olduğunu vurgulayan Karakaş, “Kalıcı makyaj ile verilen pigment tabakası normal derinin görünümünden farklı bir görünümüne neden olacağı için özellikle kişilerde görülecek olan bir tümör veya kanser hücre gelişimini takip noktasında ya da burada oluşmuş kanser veya tümörün geç fark edilmesine neden olabilir" ifadelerinde bulundu.
Kalıcı makyaj uygulamalarının çıkartılmasının da problem olabileceğini ifade eden Karakaş, “Kalıcı makyajın çıkartılması daha ablatif dediğimiz soyucu lazerlerle yapılıyor. Kişinin beğenmediği noktada çıkartma işlemlerinde kalıcı makyajın yapıldığı yerlerde, iz kalır derece, ten rengini beğenmeyecek derece de sonuçlar ortaya çıkabilir. İzlerin düzeltilmesi içinde dermaplazyon, altın iğneli radyofrekans tedavileri gibi farklı tedaviler uygulamak gerekebilir” şeklinde konuştu.

ANTALYA

21 Ekim 2019 Pazartesi

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