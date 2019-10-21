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Tur minibüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsünün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si İsviçreli turist olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazada hafif yaralanan ve alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Tur minibüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsünün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si İsviçreli turist olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazada hafif yaralanan ve alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Kaza, Evrenseki Mahallesi Turizm Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Evrenseki istikametinden Turizm Caddesi'ne gitmekte olan Mehmet Z.'nin kullandığı 27 LG 479 plakalı tur minibüsüyle Kumköy istikametinden gelip Çolaklı istikametine gitmekte olan Barış K. idaresindeki 34 FP 4065 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada tur minibüsünde bulunan İsviçreli turistlerden Verena Barta Fisler Achermann, Johann Julius Müller ve otomobil sürücüsü Barış Küçük yaralandı.
Kazada yaralanan ve alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Barış Küçük, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasından ardından jandarma tarafından gözaltına alındı. Sürücü Küçük, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

ANTALYA

21 Ekim 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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