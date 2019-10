Türkiye'nin motokros sporcuları Antalya'da buluştu Türkiye Motokross şampiyonası Kumluca Beykonak Pistinde gerçekleştirildi

2019 motokros sezonu son turu Antalya’nın Kumluca ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Motokros Şampiyonası, Beykonak Enduro Motosiklet Kulübü’nün bin 515 metre yuzunluğunda 9 büyük rampadan oluşan Beykonak MX Parkuru’nda organize edilen yarış ile adrenalin severleri bir araya getirdi.

Sezonun 3 ayak yarış mücadelesi, 19 Ekim Cumartesi günü teknik kontrollerin ardından antrenman ve sıralama yarışlarıyla başladı. 20 Ekim Pazar günü ise Türkiye'nin en becerikli, en korkusuz yarışçıları iki etap halinde start demirine sıralandı. Yarışa Antalya başta olmak üzere İstanbul, Muğla, İzmir, Kütahya, Tekirdağ, Ankara, Balıkesir, Uşak, Bursa, Sakarya, Kıbrıs ve çeşitli illerden 73 motor sporcusu katıldı. Yarışlar MX1, MX2, MX2 junior, MX, 85 cc, 65 cc, 50 cc ve Veteran olmak üzere 8 ayrı sınıfta düzenlendi. Yarışmaları Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, TMF Yönetim Kurulu üyeleri Ali Ekber Ekici, Erdoğan Yıldırım, Ahmet özsu, CHP ilçe Başkanı Fahretdin Karaöz, Kumluca Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda yarış sever izledi.



Baran Bulut Kocaman: "Yedi yaşında başladım"

Yarışmalar sonucunda, MX dalında Mehmet Çelik, Veteran dalında Ceyhun kalfalı, 85 CC dalında Baran Bulut Kocaman, 50 CC dalında Efe Okur, 65 CC dalında Egehan çalhan, MX1 dalında Şakir Şenkalaycı, MX2 dalında Mustafa Çetin, MX2 JR Ata Kahvecioğlu, 55 Yaş üstünde İzzet Sezgin şampiyon oldu. 85 CC dalında birinci olan Baran Bulut Kocaman, “Yarışlarda birinci oldum. Anneme teşekkür ediyorum. Annem gerçekten büyük bir rol oynuyor. Babam’a da ayrı teşekkür ediyorum. Motorumla ilgileniyor, benimle ilgileniyor. Yani açıkçası çok sevinçliyim. Yedi yaşında başladım, üç yıldır bu sporu yapıyorum. Avrupa birinciliğim, Balkan şampiyonluğum var. Geçen sene 65 CC de yarışıyordum. Bu sene 85 CC de güzel başarılara imza attım. Süper motorda Türkiye Şampiyonuyum. Motor sporlarına ve motor sporlarına böyle bir sporcu yetiştirdiğimiz için çok mutluyum. Yorucu ama onunla çalışmak bizi çok mutlu ediyor. Sonuç çok güzel oluyor. Onu tebrik ediyorum” dedi.

Anne Yıldız Bulut Kocaman ise, "Birkaç yıldır bu sporu yapıyoruz ama çok severek yapıyoruz. Güzel sonuçlar elde ediyoruz. Baran Bulut 50 CC de ikincisi, 65 CC de 2 sene üst üste Türkiye Şampiyonu, Süper Moto da Türkiye şampiyonu, Aynı zamanda Balkan şampiyonu, Bu sene yine süper moto da şampiyonluğumuzu ilan ettik” ifadelerinde bulundu.

Baran Bulut Kocaman’ın Hocası Batuhan Demiryol da, “Çok yetenekli olduğunu defalarca ailesine söyledim. Her antrenmanımız çok zevkli, ayrı bir hıza ulaşıyoruz. Avrupa’da balkanlarda ve Türkiye’de güzel başarılar elde ettik” dedi.



Mustafa Çetin: "Önümüzdeki yıl hedef ilk 15"

MX2 Dalında Türkiye Şampiyonu ve Avrupa 13 cüsü Mustafa Çetin, “Bu şampiyonada birinci olduk. Bu yarışta Türkiye Şampiyonalığımızı ilan ettik. Her şey güzel, organizasyon güzel. Kumluca belediye Başkanımız Mustafa Köleoğlu’na teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl gerçekleşecek olan Dünya Motokros Şampiyonasında hedefimiz ilk 15” dedi.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, “Buradaki Motokros yarışlarımızda 7’den 70’e herkes buradaki gösterilerini yaptılar. Kumluca Belediyemizin 2019’daki teması çocuk üzerineydi. Özellikle çocukların burada olması bizi çok sevindirdi. Biz Kumluca’mızdaki pistlerde eğitim almış ve Türkiye’mizi temsil edecek çocuklarımızı desteklemek istiyoruz. Çocuklarımızın Türkiye’mizi en güzel şekilde temsil edeceğini biliyoruz. Onlara güveniyoruz. Onların her zaman arkasındayız. Türkiye’deki tüm spor severleri Kumluca’mıza davet ediyoruz” dedi.

