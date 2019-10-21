Alanya ASAT, sorunları tek tek çözüyor

Her şey nasıl yazılır? Her şey TDK imla

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’da alt yapı sorunlarını çözmeye devam ediyor. Hacımehmetli Mahallesi’ndeki kanalizasyon hattı yenilendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Alanya’nın merkezi başta olmak üzere kanalizasyon ve alt yapıda sorun yaşanan yerlerdeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kanalizasyon alt yapısında sorun olan ve sağlıklı işlemeyen hatlar tek tek yenileniyor.

Alanya ASAT Şube Müdürlüğü ekipleri, Hacımehmetli Mahallesi’nde sağlıklı hizmet veremeyen 1 kilometre uzunluğundaki kanalizasyon hattını yeniledi. Diğer kurumlara ait alt yapı hatlarının da geçtiği güzergah titizlikle açılırken, hatların zarar görmemesi için büyük itina gösterildi. Zorlu çalışmanın ardından eski kanalizasyon hattı çıkarılarak, yerine yenisi monte edildi. Böylece Hacımehmetli Mahallesi’ndeki sorun da giderilmiş oldu.

ANTALYA 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:21

YATSI 19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.