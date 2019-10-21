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16 bin sağlık çalışanına sevindirici haber Sağlık çalışanları maaş promosyonu olarak 6 bin 120 lira ...

İHA

16 bin sağlık çalışanına sevindirici haber Sağlık çalışanları maaş promosyonu olarak 6 bin 120 lira alacak

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı hastaneler/ağız diş sağlığı merkezleri personel aylık maaş ve ücret ödeme banka promosyon protokolü ihalesi gerçekleşti.
16 bin 166 sağlık çalışanının sonucunu merakla beklediği ihale, kapalı teklif usulü gerçekleşti. İhale komisyonuna İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı İbrahim Çetin başkanlık yaparken tüm sağlık çalışanlarını temsiliyse yetkili sendika konumundaki Sağlık Sen il Başkanı Sinan Kuluöztürk gerçekleştirdi. İlk turda Ziraat Bankası 45 TL, Denizbank 25.75 TL, Halkbank 50 TL, Yapı Kredi Bankası 50 TL, Akbank 55 TL, İş Bankası 50 TL, Vakıflar Bankası 25 TL kişi başı aylık teklifte bulundu. İlk turun ardından Deniz Bank ve Vakıflar Bankası ihaleden çekildi. Bu durumun sonucunda ihale, açık arttırmayla devam etti. Rakamların 90 TL bandına gelmesiyle bazı banka yetkilileri ihale arttırım oranın düşürülmesini talep etti. Ancak Sağlık Sen İl Başkanı Sinan Kuluöztürk, bu durumun çalışanları zarara uğratacağını belirterek komisyondan tarafından teklifin reddedilmesini sağladı. Yürütülen süreç sonucunda son tura Ziraat Bankası ve Yapı Kredi Bankası kaldı. Nefes nefese geçen son turda Yapı Kredi Bankası’nın teklifi 100 TL oldu. Bu teklif üzerine kısa bir mola isteyen Ziraat Bankası yetkilileri yeni tekliflerinin 101 TL olduğunu komisyona ilettiler. İhale sürecini, 102 TL aylık kişi başı ödeme teklifiyle Yapı Kredi Bankası önde tamamladı. Bu sonuca göre, sağlık çalışanlarının 5 yıllık süreç için alacağı maaş promosyonu tek seferde nakit ödenmek üzere 6 bin 120 TL oldu.

"Güzel bir kazanım oldu"
İhalenin tamamlanmasının ardından konuşan Sağlık Sen İl Başkanı Kuluöztürk, “Sendika olarak çalışanlarımızın hakkını her kulvarda aramaya ve savunmaya devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ihaleyle çalışanlarımız açısından güzel bir kazanım daha elde ettik. Sağlık çalışanlarımız maaş promosyonu olarak 6 bin 120 lira alacaklar. Umarım tüm kesimlere hayırlı olur. Geride bıraktığımız toplu sözleşme görüşmelerinde masadan elimiz boş ayrılmıştık. Fakat bu kez masanın kazananı sağlık çalışanları oldu. İnşallah, genel merkezimizin de destekleriyle ilerleyen günlerde çalışanlarımızı mutlu edecek yeni kazanımlara imza atmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

ANTALYA

21 Ekim 2019 Pazartesi

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