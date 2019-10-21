Pedal Şampiyonları ödüllendirildi

Kepez Belediyesi’nin düzenlediği ‘120 Dakika Dağ Bisikleti Yarışları’nın şampiyonlarına ödülleri teslim edildi.

Kepez Belediyesi, profesyonel bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı. Kepez Varyantındaki Parkfuntastic’te gerçekleşen ‘120 Dakika Dağ Bisikleti Yarışları’, bisiklet tutkunlarını bir araya getirdi. Amatör ve profesyonel yarışmacıları buluşturan bisiklet yarışları adeta nefesleri kesti. Doğanın kucağında gerçekleşen yarışlarda, sporcular parkurları aşmak için büyük mücadele verirken, izleyicilerde adrenalin dolu yarışlarda keyifli saatler geçirdiler. Mardin, Adana, İstanbul, Rize Eskişehir gibi Türkiye’nin dört bir yanından 120 sporcunun katıldığı yarışlar, 120 dakikada ve 3 kilometrelik parkurda yapıldı. Parkuru erkekler 12 tur, kadınlar ise 9 turda tamamladı. Yarışlar yaş grubuna göre erkeklerde 5, kadınlarda ise 3 farklı kategoride düzenlendi. Dereceye girebilmek için 120 dakika kıyasıya pedal çeviren 24 yarışmacı, parkurun tamamlanmasının ardından ödüllendirildiler.

ANTALYA 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:43

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