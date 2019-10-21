Antalya’da pencereden girdiği evde 57 yaşındaki kadına tecavüz girişiminde bulunan ve ardından bıçakla yaralayan 23 yaşındaki sanık, hakim karşısına çıktı. Duruşmada yaşadığı korku dolu anları anlatan N.A., “Bana, ‘ben para istemiyorum, seni istiyorum’ dedi. O an ben de ona, ‘ben senin annen yaşındayım. Utanmıyor musun?’ dedim ve iki eline yapıştım. O sırada bıçağı sol tarafıma soktu, bende bağırdım" dedi.

Olay, 2 Temmuz Salı günü saat 06.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Habibler Mahallesi’nde bulunan gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yatalak annesiyle beraber yaşayan N.A. (57), o gece sıcak olması nedeniyle pencereyi açık bıraktı. Kapı sesi geldiğini işiten N.A., o sırada iki elinde bıçakla eve giren Özcan K. (23) ile karşılaştı. Neye uğradığını şaşıran N.A., hırsız zannettiği kişiye cüzdanında bulunan bin TL’sini uzatarak, ‘Telefonumu da al, bana dokunma’ dedi.

İddialara göre Özcan K., ‘Parayı değil seni istiyorum’ diyerek, 57 yaşındaki N.A’ya cinsel istismarda bulunmaya kalkıştı. N.A.'nın çığlık atması üzerine paniğe kapılan Özcan K., kadını karnından bıçaklayıp kaçtı. Komşuları tarafından kanlar içinde bulunan N.A., hastaneye kaldırıldı. ‘Hırsızlık', 'tehdit' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından kaydı bulunduğu tespit edilen Özcan K. ise gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Özcan K., ‘Kasten Öldürme’, ‘Nitelikli Cinsel Saldırı’, ‘Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme’ suçlarından hakim karşısına çıktı. Antalya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Özcan K., müşteki N.A. ve sanık avukatı katıldı.



“Pişmanım”

Suçlamaları kabul etmeyen sanık, “Eve hırsızlık için girdim. ‘Para istemiyorum, seni istiyorum’ demedim. Kendisinden para da istemedim, pişmanım” dedi.



“İki elinde bıçak olan birini görünce korktum”

Olay gününü anlatan N.A. ise 82 yaşındaki annesiyle beraber yaşadığını, annesiyle kendisinin ilgilendiğini söyledi. O gece camı açık bıraktığına değinen N.A., “Saat ise 05.35’ti, çok iyi hatırlıyorum. Annem yatak odasında yatıyor, ben ise oturma odasında yatıyorum. Hafiften kapı aralandı, annemin kalkamayacağını bildiğim için hemen uyandım. İki elinde büyük bıçakla duran kişiyi görünce korktum. Bana ilk önce, ‘para ver’ dedi. Ben de kart borcu için ödeyeceğim bin TL’yi cüzdanımdan çıkardım, uzattım. Hatta, ‘telefonumu da al, bana dokunma’ dedim. O da bana, ‘bağırma, sesini kes. Yoksa anneni de öldürürüm, seni de. Camı kapat’ dedi. Bunun üzerine bana, ‘ben para istemiyorum, seni istiyorum’ dedi. O an ben de ona, ‘ben senin annen yaşındayım. Utanmıyor musun?’ dedim ve iki eline yapıştım. O sırada bıçağı sol tarafıma soktu, bende bağırdım. Kendisinden şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Duruşmada N.A.’nın komşusu V.D., tanık olarak dinlendi. Gece saatleri telefonun çaldığını ifade eden tanık, “N.A. abla aradı. ‘Yetiş ölüyorum’ dedi. Yanına gittiğimde bıçaklanmıştı. Bende oğluna haber verdim. N.A. abla, evine giren erkeğin kendisine saldırdığını, sonra da bıçaklayarak kaçtığını söyledi” diye konuştu.

Mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

ANTALYA 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:43

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