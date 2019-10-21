Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde deprem

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AKDENİZ'de Richter Ölçeği'ne göre 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre deprem Antalya'nın Kaş ilçesinin 46.69 kilometre açığında saat 13.30'da kaydedildi. 3.4 büyüklüğündeki depremin 6.98 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.



ANTALYA 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:43

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