Rapçi Ben Fero'dan sahnede şınav ve asker selamı 

RAP müzik şarkıcısı Ben Fero, Antalya'nın Alanya ilçesinde verdiği konserinde şınav çekip, asker selamı verdi.

Alanya'nın ünlü mekanlarından Illusion Event Hall'da sahneye çıkan rap müziğin sevilen isimlerinden Ben Fero,'nun konserine, rap müzik severler yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 3 bin kişinin doldurduğu mekanda Ben Fero konserine, popüler şarkısı '3-2-1' ile çıktı. Hayranlarının hep bir ağızdan eşlik ettiği parçaları sahnede yerinde durmadan söyleyen Ben Fero'nun enerjisi konseri izleyenler tarafından alkış aldı.

Şarkılarının yanı sıra sahne performansıyla da eğlence severleri coşturan Ben Fero, 3-2-1 şarkısı sırasında asker selamı da verdi. Ben Fero bir diğer şarkı arasında ise sahnede şınav çekti. Sevilen şarkılarını ardı ardına seslendiren Ben Fero yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.



ANTALYA 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:43

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