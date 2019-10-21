Antalyaspor havuzda madalyaları topladı

Türkiye Yüzme Federasyonu Gelişim Projesi çerçevesinde 1112 Yaş Bölge Müsabakaları 1920 Ekim tarihlerinde Mersin'de büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Müsabakalara 35 sporcu ile katılan Antalyaspor yüzme takımı en çok sporcuyla organizasyona katılan takım olarak, spora altyapıya ve sporcuya yaptığı yatırımı elde edilen başarılı sonuçlar ve derecelerle ispatladı.

2 gün süren müsabakalarda, Antalyaspor yüzme takımı birincilik kürsüsüne adeta ambargo koydu. Antalyaspor yüzme takımı 4X100 serbest bayrak erkeklerde, 11 ve 12 yaş 4X100 serbest bayrak kadınlarda, 11 ve 12 yaş 4X100 serbest bayrak karışıkta, 11 ve 12 yaş 4X50 karışık bayrak erkeklerde, 12 yaş 4X50 karışık bayrak erkeklerde ve bayanlarda, 12 yaş 4X50 karışık bayrakta bölge şampiyonluğu kazandı. 12 yaş bireysel yarışlarda ise Antalyasporlu yüzücüler, elde ettikleri derecelerle Mersin’de havuzun en başarılı takım sporcuları olarak büyük bir ses getirdi. Bireysel yarışlarda Antalyasporlu yüzücüler, 40 birincilik, 18 ikincilik, 12 üçüncülükle ve toplamda 70 madalya ile en çok madalya kazanan, en başarılı kulüp oldu.



Sıra Türkiye finallerinde

Türkiye finalleri öncesi bölgesel vize müsabakalarının önemine değinen Başantrenör Turgay Demircioğlu, “Türkiye yüzme finallerine daha önce olduğu gibi yine en çok sayıda sporcuyla gitmek istiyoruz. Finallerde yine herkesin Antalyaspor’un başarısını konuşacağından eminiz. Emeklerimizin sonucu olarak bu başarıları elde etmek bize inanılmaz mutluluk veriyor. Tüm sporcularımıza ve velilerine, özverili çalışmaları emekleri için, yöneticilerimize de verdikleri destek nedeniyle antrenörlerimiz adına sonsuz teşekkür ediyorum. Biz en iyiyiz, en başarılıyız, çünkü biz Antalyaspor'uz” dedi.

12 yaşın yüzme sporunda önemli bir eşik olduğunu belirten Demircioğlu, “Bu yaşa kadar başarılar ile gelerek bu zorlu spora emek veren sporcular önlerindeki en az 5 yılı olimpiyat veya Avrupa şampiyonası barajlarını geçmek için çalışacaklar. Bu zorlu sürece ne kadar çok sporcu taşıyabilirsek ülkemiz, şehrimiz ve kulübümüz için olumlu bir şeyler yapmış olacağız” diye konuştu.

ANTALYA 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:43

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