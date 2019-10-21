Yabancılar Meclisi 15'inci yılını kutlayacak

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi (Yeni Alanyalılar) 23 Ekim’de Kültür Merkezinde düzenlenecek özel bir programla 15. yılını kutlayacak.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, kutlama programına Alanya‘da yaşayan tüm yerleşik yabancıları davet ederek, bu özel programda birlikte olmaktan onur duyacaklarını ifade ettiler. Alanya Belediyesi Yabancılar (Yeni Alanyalılar) Meclisi’nin Türkiye’nin ilk ve tek Yabancılar Meclisi olduğunu hatırlatan Meclis Başkanı Karaoğlu, 23 Ekim Çarşamba günü Kültür Merkezinde başlayacak programla meclisin 15'inci yılını kutlayacaklarını söyledi. Kutlama programına yabancı yerleşimcilerin yanı sıra Alanya protokolünün de davetli olduğunu belirten Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, meclisin faaliyetleri, kuruluşundan beri yaptığı etkinlikler, Noel Pazarı, Sanat Sergisi gibi konularda katılımcılara bilgi vereceklerini söyledi.

ANTALYA 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:21

YATSI 19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.