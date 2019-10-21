Emniyet Müdürü Ulucan Down Sendromlu çocuklarla bir araya geldi

Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile eşi Selda Ulucan Down Sendromlu çocuklar ve aileleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve eşi Selda Ulucan, Polis Atlı Birlik Sosyal Tesislerinde Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı Antalya Şubesi görevlileri, Down Sendromlu çocuklar ve aileleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Yaklaşık 80 kişinin katılımı ile gerçekleşen kahvaltıda, Kepez Belediyesi Engelli Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren ve down sendromlu çocuklardan oluşan Mehteran Takımı’nın gösterileri ve emniyetimiz bünyesinde görevli polis köpeklerinin gösterileri ile mutlu olan çocuklara karanfil dağıtımı gerçekleştirildi, atlara binmek isteyen çocuklara at binişi yaptırılarak güzel zaman geçirmeleri sağlandı.

Down Sendromlu çocuklar ve aileleri kendileri ile tek tek ilgilenerek sohbet eden ve bu kahvaltının düzenlenmesinden dolayı teşekkür etti.

Etkinlik sonunda Emniyet Müdürü Ulucan ile birlikte Barış Pınarı Harekatında görevli kahraman askerlere asker selamı vererek, onların yanlarında olduklarını gösterdiler. Ulucan, günün anısına çocuklara okul çantası hediye etti.

ANTALYA 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:43

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