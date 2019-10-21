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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Uysal Ermenek'teki çalışmaları inceledi

İHA

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ermenek Mahalle Muhtarı Ali Avcı ve Ermenek Mahallesi Tapu ve Dayanışma Derneği Başkan Ömer İpek'le birlikte Ermenek Mahallesi'ndeki çalışmaları inceledi.

Başkan Uysal Ermenek'teki çalışmaları inceledi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ermenek Mahalle Muhtarı Ali Avcı ve Ermenek Mahallesi Tapu ve Dayanışma Derneği Başkan Ömer İpek’le birlikte Ermenek Mahallesi’ndeki çalışmaları inceledi.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muhtar Avcı ve Dernek Başkanı İpek, Muratpaşa Belediyesi’nce, yapılan çalışmaların yanı sıra belediye birim tesislerini de denetledi. Avcı ve İpek; Ermenek Mahallesi’nin sorunlarının çözümü için yaptığı çalışmalardan dolayı, Başkan Uysal’a teşekkür etti. Sorunların çözümü için gerekli her adımı attıklarını ifade eden Başkan Uysal, “Hazine ve Vakıf arazilerinde olduğu gibi belediye arazilerinin de, üzerinde evi olanlara ihalesiz satılabilmesi için gerekli her adımı attık. 2015 yılında TBMM’de grubu bulunan partilere çağrıda bulunduk, toplantılar yaptık. Antalya Milletvekilimiz Sayın Niyazi Nefi Kara, TBMM’ye yasa önerisi olarak sundu. Yasa önerimizin, TBMM’de gündeme dahi alınmaması üzerine, biz de yasal zorunluluk olarak Belediyemize ait parsellerden, imar affı olanlar hariç hepsi için açık ihale yapmak durumunda kaldık. Yasal engeli bulunmayan herkes katılabildiği ihalelerimiz; Antalya’nın, basının gözü önünde, herkese açık olarak hatta polis nezaretinde yapıldı. Tüm bunları, Ermenek Mahalle’mizde yaşayan komşularımız için yaptık” dedi.
Uysal, "Öte yandan Muratpaşa Belediyesi; toplam 5 yılda peyderpey, Ermenek Mahallesi’ndeki taşınmazları içeren 14 açık ihalede yaklaşık 1131 parseli satışa sundu. Açık ihalelerde satışa sunulan parsellerin çok büyük bölümünü içinde kullanımı olan ve yasal engeli bulunmayan komşularımız aldı" dedi.

ANTALYA

21 Ekim 2019 Pazartesi

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