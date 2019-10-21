World Winners Cup Antalya’da başladı

Antalya’nın Alanya ilçesinde Plaj Futbolu Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası (World Winners Cup), 6 kıtadan 22 ülkeden 19 erkek ve 5 kadın takımının katılımıyla başladı. Yedi gün sürecek şampiyonanın ilk gününde Türkiye'den Alanya Belediyespor, Çin ekibi Meizhou Hakka'ya 109 mağlup oldu.

Alanya Belediyesi’nin sponsorluğunda gerçekleşen Kleopatra Plajı'nda düzenlenen şampiyonanın ilk gününde kadınlarda 2, erkeklerde 9 takım karşılaştı. 12 dakikadan 3 devre halinde yapılan maçlarda FIFA kokartlı 3 Türk hakem görev yaptı. Özcan Sultanoğlu, Mustafa Teker ve Murat Ergin Gözütok’ta yönettiği maçlarda hatasız bir idare tarzı gösterdi. Şampiyonaya katılan takımların dünyaca isim yapmış sporcuları kumda hünerlerini ortaya koyarken, nefes kesen hareketleri ile seyircilerden bol bol alkış aldı.



Kadınlarda büyük çekişme vardı

D grubunun iddialı ekiplerinden İspanya’nın Levante takımı, Nijerya’nın Kebbi BSC takımını üstün bir oyundan sonra 150 mağlup etti. Kadınlar kategorisinde oynanan günün ikinci maçı büyük çekişme içinde geçti. Amerika’nın Norcal BSC ekibi ile Rusya’nın WFC Zvezda takımı karşılaştık. Amerika ekibi 20 öne geçmesine rağmen, Rus’lar ikinci periyot da iki gol bularak eşitliği sağladı. Son periyot büyük mücadeleye sahne oldu.



Nefes kesen maç

WFC Zvezda ekibi Gorshkova’nın ayağından iki frikik ve bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Bitime 2.5 dakika kala Ouglev, Norcal takımını 32 öne geçirdi. Ancak Ruslar Clark’ın frikiki ile eşitliği sağladı. 33 Normal periyot bu sonuçla kapandı. Karşılaşma 3 dakikalık ekstra periyotla devam etti. Sonuç değişmedi ve penaltı atışlarına geçildi. Rus takımı rakibini 64 mağlup etmeyi başardı.

A grubunun bu zorlu mücadelesine seyirci desteğini arkasına alan Alanya Belediyespor oyuna kalede Peyman, Yücel, Filipe, Bruno ve Stankoviç beşlisi ile başladı.



Erken final niteliğindeki maçı Alanya Belediyespor kaybetti

Filipe ile mutlak bir golü kaçıran ev sahibi takım akabinde Çin temsilcisinin golüne mani olamadı. Santradan topu şutlayan Bruno skoru anında 11’e taşıdı. Daha sonra yine Bruno’nun golüyle öne geçen Çin temsilcisini yine yakaladık. (22) Karşılaşmanın bundan sonraki bölümünde Meizhou Hakka’nın ünlü starı Jordan sahneye çıktı. Asistleri ve golleriyle takımını öne geçirmeye devam etti. İlk yarıyı Alanya Belediyespor 64 yenik kapattı. Maçın ikinci yarısı karşılık gollerle geçti. Maçın son dakikaları büyük çekişmeye sahne oldu. Maçı Meizhou Hakka takımı 109 kazandı. Erken final niteliğindeki maçı Alanya Belediyespor kaybetti.



Günün diğer karşılaşmalarında ise şu sonuçlar alındı:

Erkekler:

All Star Club (Tayland): 4 BSC Vybor (Ukrayna): 6

Napoli Patron (Yunanistan): 3 Real Münster (Almanya): 2

Kebi BSC (Nijerya): 0 Levante UD (İspanya): 15

Rostocker (Almanya): 7 New Team (Belçika): 5,

Copenhagen (Danimarka): 8 Atletico Licata (İtalya): 5

Masafi AlWasat (Irak): 0 Krylia Sovetov (Rusya): 3

AlArabi (Kuveyt): 1 Flamengo (Brezilya): 6

Boca Gdansk (Polonya): 2 Shahin Khazar (İran): 7



Kadınlar:

Norcal BSC (ABD): 4 WFZ Zvezda (Rusya): 6

Lady Grenbach Lodz (Polonya): 2 Pavia Lokrians (İtalya): 3

Şampiyona 27 Ekim’de oynanacak kadın ve erkek takımlarının final maçları ile sona erecek.

ANTALYA 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:21

YATSI 19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.