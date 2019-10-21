Alanya’da fuhuş operasyonunda 4 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ‘İnsan ticareti yapmak, bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek, yer temini, çocukları fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek’ suçları kapsamında çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası ilçedeki belirledikleri adreslere baskın düzenledi. Baskınlarda yaşı küçük olduğu belirtilen Z. I., A. D. ile N.N.N ve A.K. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Oğuzhan O. isimli şüphelinin de cezaevinde tutuklu olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan 4 şüpheli kadının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ANTALYA 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:43

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