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Enerya, güvenli doğal gaz kullanımı hakkında bilgilendirdi

İHA

Enerya, Antalya'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte doğal gaz abonelerini kışa hazırlık konusunda bilgilendirdi.

Enerya, güvenli doğal gaz kullanımı hakkında bilgilendirdi

Enerya, Antalya’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte doğal gaz abonelerini kışa hazırlık konusunda bilgilendirdi.
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Antalya’da kış hazırlıkları başladı. Enerya Bölge Direktörü Akif Tulukcu, güvenli doğal gaz kullanımı konusunda aboneleri bilgilendirdi.
Enerya Bölge Direktörü Akif Tulukcu, kurallara uyularak kullanılan doğal gazın güvenilir, konforlu ve ekonomik bir yakıt olduğunu belirtti. Tulukcu, 2019 yılı sonu itibarıyla 2000 km’yi aşkın hat imalatına ulaşılacağını ifade ederek, “Antalya’da yaklaşık 130 bin BBS aboneyi doğal gazla buluşturuyoruz. Abonelerimizin kış aylarında doğal gaz kullanmaya başlamadan önce bacalarının ve baca bağlantı noktalarının çekiş kontrollerini yetkili kurumlara kontrol ettirmeleri ve kombi bakımlarını mutlaka yaptırmaları gerekmektedir” diye konuştu.
“Havalandırma menfezlerinizi asla kapatmayın”
Tulukcu, doğal gaz kullanımında yapılan bazı hatalar nedeniyle sorunlar yaşandığını hatırlatarak, “Havalandırma menfezleri asla kapatılmamalıdır. Tüm doğal gaz abonelerimiz, yakıcı cihazlarının periyodik bakımlarını yaptırmalıdır. Kombi, şofben, soba ve kazan gibi yakıcı cihazların baca sensörlerinin çalışır durumda olduğu kontrol edilmelidir. Yılda en az 1 kere baca temizliğinin yaptırılması gerekmektedir” dedi.
Doğal gaz abonelerinin cihaz bakımlarını yetkili firmalara yaptırması gerektiğini vurgulayan Bölge Direktörü Tulukcu, şöyle devam etti: “Cihaz ve tesisat yenileme, yer değişimi ve tadilat gibi durumlarda abonelerimizin mutlaka Enerya’yı bilgilendirerek Enerya’dan yetki almış sertifikalı firmalara işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir. Abonelerimiz, işlemler hakkında bilgi vermek için 444 8 429 nolu telefondan çağrı merkezimizi arayabilir veya müşteri hizmetleri merkezlerimize gelebilirler. Yapılan işleme ekiplerimiz tarafından onay verilmesinin ardından gaz kullanımına tekrar başlayabilirler.”
Tulukcu, Enerya tarafından tesisat kontrolü yapılmış olup aktif doğal gaz kullanan abonelerin doğal gaz borularını boyatması gerektiğini tekrar hatırlattı.
“Gaz kokusu hissettiğinizde 187 Doğal Gaz Acil hattını arayın”
Akif Tulukcu, ortamda gaz kokusu hissedilmesi durumunda yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı: “Gaz kokusu hisseden abonelerimiz hemen ortamı havalandırarak sayaç vanalarını kapatmalılar. Bunun dışında hiçbir müdahalede bulunmadan 187 Doğal Gaz Acil hattına bilgi vermeliler.”
Bölge Direktörü Tulukcu, 187 Doğal Gaz Acil hattı olarak 4 ekip ile her ihbara ulaşmaya hazır olduklarını vurgulayarak, Antalya’nın en uzak mesafesine dahi 15 dakikadan az sürede ulaşabildiklerini söyledi.

ANTALYA

22 Ekim 2019 Salı

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